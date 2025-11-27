長期內訌未深耕 綠在南投難突圍

兼任民進黨主席的賴清德總統（左）積極為明年縣市長選舉調兵遣將，卻沒人想迎戰國民黨籍南投縣長許淑華，據悉蔡培慧（中）、羅美玲（右）等人曾被徵詢。圖為民國112年底賴清德至南投輔選。（本報資料照片）

民進黨下屆南投縣長人選難產，遠因來自民國94年黨內分裂，地方派系長期內訌，不管縣長、立委選舉一再吞敗，成艱困選區；加上近年屢徵召空降人選參戰，未深入經營地方，遭對手諷「選完就落跑當官」，也令長期在地方深耕的選將有怨言，使綠營在南投發展陷困境。

南投過去曾是綠營票倉，94年民進黨林宗男競選縣長連任卻未獲提名，他脫黨參選，與黨提名候選人蔡煌瑯同室操戈，結果兩敗俱傷，由國民黨李朝卿當選，丟了江山。

林家、蔡家因選舉結下政治恩怨難解，98年起雙雙支持空降返鄉的李文忠當刺客，角逐南投縣長，因倉促上陣不敵李朝卿，兩家恩怨隨著林宗男病逝畫下句點。103年縣長選舉，李文忠黨內初選勝過前立委蔡煌瑯、湯火聖，再度披甲出征，以不到1％差距、5648票輸給國民黨林明溱。

前總統蔡英文在南投安排不分區立委蔡培慧、林靜儀，盼她們分別回魚池、鹿谷故鄉經營，幫民進黨突圍。蔡培慧109年首度挑戰烏溪線藍委馬文君失利，接續參選南投縣長吞敗，112年黨主席賴清德整合綠營地方派系，親自督軍，成功助蔡培慧贏得濁水溪線立委補選，但看似團結的背後，地方派系各有盤算。如今距明年縣長選舉僅1年，綠營仍找不出可力拚許淑華的強棒，令基層很焦慮。