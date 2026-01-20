長期分居！他回家見妻躺床上 竟獸性大發性侵得逞

新竹一名男子性侵分居妻子。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹一名廚師阿東（化名）與妻子長期分居，卻於2025年3月間，趁前往妻子住處拿取孩子衣物機會，不顧對方身體不適與反抗，強行猥褻並性侵得逞。新竹地院審理後，認定阿東嚴重侵害配偶性自主權，判處3年2個月徒刑。

判決書指出，阿東妻子當時因眩暈、四肢無力，透過通訊軟體請阿東到其住處拿取孩子衣物。阿東抵達後，見妻子獨自在房間內熟睡休息，竟萌生歹念隔著睡衣撫摸。妻子驚醒後推開並口頭制止，但阿東並未理會，反而掀開棉被強行猥褻，隨後更不顧抵抗性侵得逞。妻子本就因病體力不支，加上阿東力氣較大，導致她在反抗過程中左手指關節受傷腫脹，最終仍無法阻止侵害。

辯稱情趣被打臉

阿東雖在法庭上坦承發生性行為，但矢口否認性侵，辯稱妻子當時並未反抗，甚至指稱妻子拉扯的動作是為了「增加情趣」，還宣稱妻子有環抱其背部，認為並未違反意願。

但醫院紀錄顯示，阿東妻子事發隔天就到醫院驗傷，並被診斷左手指多處指節無法彎曲、外觀腫脹，傷勢與拉扯推擠的受力情形吻合。妻子也透過通訊軟體質問：「我當下拒絕你了，是你硬來的不是嗎？」加上兩人當時正因金錢問題與感情不睦發生嚴重爭執，法官認定在此氛圍下，妻子絕無可能如阿東所言為了「情趣」默示同意。

前科男再被判刑

法院審酌兩人關係後認為，妻子雖對阿東的行為感到憤怒，但因需仰賴阿東分擔4名子女的扶養費用，且阿東當時正處於另案緩刑期間，若阿東入獄，妻兒生活恐陷入困境。在如此現實壓力下，妻子仍選擇揭發犯行，顯示其指訴具有高度可信度，並無誣告動機。

法官斥責阿東身為配偶，理應秉持誠信與相互尊重，卻為逞私慾，無視妻子身體不適與明確拒絕，強行對其猥褻並性侵得逞，犯後更指責被害人「設計」自己，未能正視自身責任，態度難認良好，依強制性交罪與家暴法，判處阿東3年2個月徒刑。可上訴。

