長期反覆低血糖 小心低血糖無感症 隨時可能昏倒/失去意識

低血糖是糖尿病控制中經常會遭遇到的問題，當人體血糖降低，可能出現虛弱、冒冷汗、發抖、心悸、頭暈、視力模糊等症狀，嚴重甚至導致意識不清、昏迷等，郭綜合醫院內分泌主治醫師蔡孟潔也提醒糖友辨識相關症狀，避免嚴重低血糖事件的發生。

蔡孟潔表示，低血糖並非只是造成患者的不適，嚴重低血糖可能導致意外事故、體重波動、甚至增加心血管風險，而長期反覆低血糖的人，還可能出現「低血糖無感症」，身體一旦對低血糖敏感下降，可能隨時突發昏倒、失去意識。而治療「低血糖無感症」應與醫師討論暫時設定較寬鬆的血糖控制範圍，增加監測血糖頻次來改善，約2至3週便能幫助人體取回對血糖的知覺與敏感度。

臨床常見低血糖的原因包括口服藥物或胰島素劑量過高、延後用餐或用餐時間不規律、長時間的劇烈運動、空腹飲酒或生病時食慾不振等，患者如察覺疑似症狀，情況允許時建議先確認血糖，若低於70mg/dl，可依「15法則」補充15公克的糖、1罐寶吉果汁或半罐麥香紅茶等，過15分鐘後再測一次血糖，若仍低於70，則重複前動作。

蔡孟潔指出，若患者已意識不清、無法進食應立即送醫，萬不可強行餵食，以免嗆咳發生危險，且勿以巧克力或冰淇淋等高油脂食物急救，以免油脂延緩血糖上升。比起治療預防低血糖發生更加重要，建議糖友養成定時定量用餐、按時服藥並多監測血糖習慣，運動前後與睡前也需特別留意，並於必要時適度補充醣份。如近期有發生低血糖事件，應於就診時主動告知，討論是否需調整藥物劑量。

蔡孟潔強調，低血糖雖常見但也伴隨著危險，呼籲糖友必須懂得辨識症狀、正確處理並預防其發生。