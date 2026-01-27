長期受鼻涕倒流所擾 「１治療」清除鼻竇障礙讓呼吸更順暢

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名38歲女性從事服務業，長期受到鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰困擾，只要一感冒，兩側臉部就會明顯脹痛，尤其集中在眼窩內側周圍。其曾接受鼻噴劑與口服藥物治療數週，但症狀改善有限，仍反覆發作，嚴重影響工作與生活。至恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟門診就診，經內視鏡與電腦斷層檢查後，發現雙側鼻竇皆有慢性發炎情形。郭哲麟醫師綜合評估後，建議患者進一步接受鼻竇內視鏡手術。術後配合定期回診與鼻腔沖洗，原本鼻腔內常出現的異味、類似腐敗或發酵的氣味已消失，鼻涕倒流、臉部悶痛與呼吸不順等症狀也明顯改善。

廣告 廣告

藥物治療但鼻竇仍反覆發炎 會建議評估手術治療

郭哲麟醫師表示，部分慢性鼻竇炎患者在接受藥物治療後仍反覆發炎，或合併鼻息肉、先天或後天的解剖結構變異時，便會評估進行手術治療。隨著醫療科技進步，鼻竇內視鏡手術已結合3D立體導航系統。手術前，會先將病人的電腦斷層影像匯入系統，進行三維立體重組；手術進行中，透過器械偵測，導航系統可即時顯示器械所在位置，並同步對應病人影像資料，如同開車使用即時導航一般，協助醫師清楚掌握操作方向與位置。

鼻竇緊鄰重要神經血管 3D立體導航系統輔助提高安全性

郭哲麟醫師指出，鼻竇結構周圍緊鄰眼睛、腦部與重要神經血管，部分區域僅相隔數毫米，一旦方向判斷出現誤差，便可能增加手術風險。對於解剖構造較為複雜，或曾接受過鼻竇手術、結構已改變的患者而言，手術定位的難度更高。透過3D立體導航系統輔助，醫師可在手術過程中即時確認器械位置與重要結構之間的相對關係，並在兼顧安全的前提下，降低出血量與神經血管損傷風險。此系統常應用於慢性鼻竇炎合併鼻息肉、反覆手術後解剖改變的個案，亦可運用於鼻淚管阻塞、部分顱底病灶，甚至經鼻內視鏡進行的腦下垂體相關手術，協助醫師在狹窄空間中進行更精確的操作。

規律清潔鼻腔並注重居家環境打掃 保養與降低刺激物並行

郭哲麟醫師提醒，規律進行鼻腔清潔與沖洗，有助清除濃稠分泌物與過敏原；也建議民眾勤加打掃居家環境，降低塵蟎、黴菌與寵物毛屑等過敏原或刺激物的接觸風險。不論是抽菸或暴露於二手菸，都會降低鼻腔黏膜的纖毛功能，讓濃鼻涕蓄積而不容易排出，更容易造成後續的鼻竇炎產生與復發。

【延伸閱讀】

老翁眼睛腫痛竟是鼻竇炎併發膿瘍 「1微創手術」救回視力

單側鼻塞是「鼻竇炎or鼻過敏」？ 醫依症狀教判斷方式



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67453

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw