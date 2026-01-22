長期吃胃藥增加胃癌風險！關鍵原因是它 3吃法防胃癌

長期吃胃藥竟會造成胃癌！藥師胡廷岳指出，過去20年間，台灣胃癌存活率僅提升3％，遠落後日本和韓國。讓我們罹患胃癌的主要病因，並非燒烤、泡麵、加工食品，而是潛伏在胃裡的「幽門螺旋桿菌」，而且這竟與台灣人「愛吃胃藥」的習慣息息相關。

避免長期服用胃藥

胡廷岳表示，無論是PPI胃藥或是傳統型胃藥，其實根本功用只有一個，就是「讓胃酸變得不酸」，而這些藥物其實一點保護胃的功能都沒有。台灣長輩常在看感冒或疼痛科時，除了止痛藥，還會搭配胃藥服用，以免心理不適。然而，胃藥會抑制胃酸的殺菌效果，使得幽門桿菌有機可趁，造成台灣人胃不好、吃胃藥、胃又更不好的惡性循環。

遵照醫囑完成抗生素療程

此外，幽門桿菌的治療通常需搭配2至3種抗生素與制酸劑，療程為7至14天。但臨床發現，許多人在服藥第5天症狀改善後就自行停藥，導致幽門桿菌未完全清除，過幾個月後又復發，必須再次服用大量藥物。胡廷岳強調，為了避免多用藥，應乖乖完成抗生素療程，以徹底殺死幽門桿菌。

落實公筷母匙 斷開傳染鏈

而幽門桿菌可透過口水、共用餐具和親密接觸傳染，家人之間容易互相感染。因此，若家中有人有慢性胃炎、胃潰瘍或消化不良症狀，除了避免長期服用胃藥、遵照醫囑完成抗生素療程外，也應落實使用公筷母匙，以阻斷傳染鏈。

長期吃胃藥增加罹患胃癌風險 元凶是幽門桿菌

胡廷岳指出，長期服用胃藥確實會增加罹患胃癌的風險，但真正的元凶是「幽門螺旋桿菌」。目前已有許多便利的檢查方法，如吹氣測試等，無需抽血即可診斷幽門桿菌感染。同時，也有簡便的治療方式，例如服用抗生素14天。只要避免主要風險因子，再預防加工食物等次要因素，台灣人就能有效預防90%的胃癌發生。

