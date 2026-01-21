長期吃鈣片卻骨質疏鬆 基因醫揭身體真正缺的1礦物質

（示意圖／photoAC）

有不少人會透過吃鈣片補充營養，但往往還是有骨質疏鬆的狀況，基因醫師張家銘指出，關鍵不在於鈣吃得多少，最大因素是身體缺乏協助鈣進入骨骼的礦物質「鎂」；他進一步說明有研究指出，骨質疏鬆的發生與惡化，與鎂代謝失衡存在高度關聯。

基因醫師張家銘19日在臉書粉專發文，引述2026年刊登於《iScience》的綜合研究指出，真正讓骨頭卡住的很多時候不是鈣不夠，而是鎂代謝出問題。此研究整合骨生物學、內分泌與免疫學發現，骨骼其實每日都在進行重建，骨母細胞與破骨細胞不斷拉鋸，而鎂正是維持兩者平衡的重要角色。

當鎂不足時，與骨吸收相關的訊號路徑容易失控，破骨細胞過度活躍，導致骨質流失加速，即使攝取足量鈣質，也難以真正留在骨頭中。張家銘說明，鎂同時影響副甲狀腺素與活性維生素D的運作，這兩者是調度鈣質去向的關鍵荷爾蒙。若鎂不足，鈣的利用效率下降，不僅無法強化骨骼，還可能增加血管鈣化或腎結石風險。

此研究也指出，缺乏鎂會使免疫系統偏向慢性發炎狀態，改變骨骼周邊環境，使骨質疏鬆更容易發生，特別常見於慢性病、腸胃吸收不良或長期壓力大的人。

在實際建議上，張家銘提醒民眾，骨骼保養不應只依賴單一營養素，日常飲食可多攝取深綠色蔬菜、堅果、全穀類等富含鎂的原型食物；若需補充品，也應注意鈣與鎂的平衡比例，並搭配維生素D與K2。同時也要有充足睡眠、壓力管理與規律活動，都能減少鎂流失、促進骨內血流，這是預防骨質疏鬆不可忽視的一環。

