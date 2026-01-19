長期吃鈣片、骨密度卻下降？醫：身體真正缺的是「鎂」

許多患者長期服用鈣片，骨密度卻持續下降。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，根據2026年發表在《iScience》的綜論研究，骨質疏鬆和鎂代謝失衡有密切關聯。

張家銘表示，骨頭每天都在重塑，骨母細胞負責建造，破骨細胞負責分解。（示意圖／Pixabay）

張家銘表示，骨頭每天都在重塑，骨母細胞負責建造，破骨細胞負責分解。鎂扮演協調角色，會影響核因子κB受體活化因子配體、核因子κB受體、骨保護素這條核心訊號軸線。當路徑失衡，破骨細胞過度活躍，骨頭就留不住。鎂充足時，身體比較有能力踩住煞車，讓骨頭不會一直被拆走。

廣告 廣告

張家銘說明，鈣能否進骨頭需要鎂協助。鎂會影響副甲狀腺素與活性維生素D，這兩個荷爾蒙才是指揮鈣分配的關鍵。當鎂不足，系統變遲鈍，鈣難以正確送進骨頭，有些人補鈣很勤，骨頭卻沒比較硬，反而擔心血管鈣化或腎結石。

該研究也將骨質疏鬆和免疫、發炎連結。張家銘指出，鎂不足時，免疫系統容易偏向發炎，破壞型免疫細胞變多，修復型變少。這種長期低度發炎會改變骨頭周圍微環境，讓骨頭更易被吸收，也解釋了自體免疫疾病、慢性腎臟病、腸胃吸收不良或長期壓力大的人，骨質疏鬆來得又早又快。

飲食上多攝取深綠色蔬菜、堅果、種子、全穀類等含鎂原型食物，比補充品更易被身體接受。（示意圖／Pexels）

張家銘建議，飲食上多攝取深綠色蔬菜、堅果、種子、全穀類等含鎂原型食物，比補充品更易被身體接受。若需補充，鈣與鎂比例約在2.2到3.2之間，搭配維生素D與K2效果更穩定。

張家銘也提醒，鎂代謝和生活節奏有關。長期熬夜、壓力大、咖啡喝多、腸胃不適的人，鎂流失速度快。睡眠和壓力管理也是骨頭保養一部分，交感神經長期緊繃會加速鎂消耗，發炎訊號也易放大。此外，鎂能促進骨內血管生成，讓骨頭獲得氧氣與修復訊號，規律溫和活動如每天走路、活動關節很重要，骨頭需要營養和訊號送進去。

延伸閱讀

力積電「一價到底」鎖死漲停 逾14萬張排隊瘋搶「HBM入場券」

NBA/雷納德又傷了！左膝發炎回洛杉磯 至少缺陣2場

軍方再傳洩密疑雲 顧立雄：痛心、超過9成內部檢舉或自查發現