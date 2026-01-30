長期吸爸爸的二手菸！中國13歲女罹胃癌晚期 醫一看搖頭：腹腔都是腫瘤

中國河南一名13歲少女因長期吸爸爸的二手菸，送醫被檢查出已經是胃癌末期。示意圖，廖瑞祥攝



二手菸危害不亞於吸菸，中國河南省一名13歲少女被發現罹患胃癌末期，醫師指出，患者長期生活在二手菸環境中，手術切開腹腔一看，體內長滿大小腫瘤，幾乎沒有治癒的可能性。

陸媒《紅星新聞》報導，這名患者近日住進河南省腫瘤醫院，醫師指出，因為患者的父親長年吸菸，在家也不會刻意避開孩子，讓她從小生活在滿是二手菸的環境中。雖然評估進行手術，但打開腹腔後「像撒豆子一樣，滿滿是大大小小的腫瘤」，已經是胃癌晚期，幾乎沒有治癒的機會。

我國衛福部指出，二手菸被國際癌症研究中心列為一級致癌物，全球每年有將近600萬名吸菸者及60萬名非吸菸者死於一手菸及二手菸的危害。二手菸會釋放出7000種以上的化學物質，其中約有93種為致癌物質。

過去研究已證實，這些致癌物質除會造成或加重幼兒氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病外，且與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症有顯著關係，也容易造成認知能力缺陷，其危害更甚於成人。

《太報》關心您

吸菸有害健康且害人又害己，為防止菸害、維護國民健康目的，請洽戒菸診所或撥打免費戒菸專線：0800-63-63-63

