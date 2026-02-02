長期喝豆漿有風險，竟是慢性病幫兇！忽略1細節喝出大問題
根據國民健康署2018至2022年的國民營養健康調查顯示，「含糖豆漿」是台灣成年人最常喝的含糖飲料第二名，更是65歲以上長者的含糖飲料首選。這反映出豆漿是許多人日常飲食的選擇，但在無形中可能攝取過多的添加糖。國民健康署指出，選擇無加糖的豆漿，才是真正的健康之道。
豆漿富含多種營養素
豆漿含有豐富的蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B群、維生素E和鉀等多種營養素。此外，豆漿中的膳食纖維有助於增加飽足感，促進腸道蠕動，維持消化道機能。這些特點使得許多人將豆漿視為健康飲食的好選擇。
看更多：你的早餐是「熱量炸彈」嗎？活力早餐全攻略 3原則避開地雷
天然寡糖有益腸道健康
豆漿本身含有天然的寡糖，可供腸道菌發酵利用，有助於維持腸道健康。然而，若在豆漿中額外添加糖分，長期飲用可能導致肥胖，並提高罹患代謝症候群等慢性疾病的風險，對健康產生不利影響。
早餐店豆漿添加糖分高
在早餐店購買豆漿時，若在豆漿中加入一湯匙（13公克）的砂糖，相當於額外攝取了2.6顆方糖的糖量。因此，國民健康署建議到早餐店購買豆漿時，應選擇「無加糖」的選項，以減少額外的糖分攝取。
看更多：豆腐「加1物」蛋白質更完整！毛豆、豆漿這樣吃營養好吸收
超商選購以無加糖為佳
在超商選購豆漿時，標示為「無加糖」的豆漿包裝上的糖含量約為3公克，這些糖分來自於豆漿本身的天然寡糖。相比之下，低糖豆漿和含糖豆漿除了天然寡糖外，還添加了額外的糖（如蔗糖）。因此，選擇標示「無加糖」的豆漿是更健康的選擇。
DIY提升無糖豆漿風味
如果覺得無糖豆漿的味道較為單調，可以搭配燕麥片、黑芝麻粉，或撒點肉桂粉，自然增添風味。透過正確的選擇，喝豆漿就能為一天的健康打下良好的基礎。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／國民健康署食在好健康臉書
更多健康2.0報導
一日三餐「這樣吃」養胃、養心還養腎！吃晚餐配1茶飲補腎又護腰
多篇臨床研究揭露！芭樂超狂功效控血糖、顧關節、降三酸甘油酯
更年期少吃卻瘦不了？別再用20歲方法折磨50歲身體！3招調荷爾蒙減肥
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1則留言
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6則留言
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
別再冤枉蛋黃了！糖尿病患「週吃 12 顆蛋」實測結果驚人
長期以來，雞蛋中的「蛋黃」常被視為心血管健康的頭號天敵，許多民眾甚至為了健康「捨黃吃白」。然而，最新的醫學研究正逐步翻轉這項過時觀念。復健科醫師王思恒引述國外大型臨床實驗指出，雞蛋攝取量與血液中壞膽固醇（LDL）的升降並無直接關聯，真正的關鍵在於「烹調方式」與「整體飲食結構」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4則留言
早餐該不該吃？研究解答！錯了害心梗、變胖還傷腎
168斷食法頗受歡迎，因此早餐該不該吃，備受關注。醫師黃軒表示，「早餐吃得好」很重要，2024年的一項研究指出，早餐熱量約佔全天20~30%，且早餐品質較高者，有助於心血管健康、代謝指標、較小的腰圍、較好的腎功能。若不吃早餐，反而容易高血脂、較胖、慢性腎病。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1則留言
健檢正常卻常疲勞水腫、皮膚暗沉！ 營養師推5種食物對抗慢性發炎
何沂霖在臉書粉專發文表示，有些人健康檢查的數字仍在健康邊緣，卻經常覺得疲勞、水腫、肚子大，過了30歲皮膚更開始明顯暗沉、老化，會以為是年紀增加造成的，不過這些狀況可能不是因為老了，而是跟慢性發炎、氧化壓力有關。對此，何沂霖列出以下5種抗氧化、抗發炎的食物，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命
現代人追求長壽、健康。醫師李思賢表示，新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸。「因此，我在診間常發現，某些患者即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，生理機能的修復效率依然大打折扣。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5則留言
茶葉蛋高糖被罵翻！營養師列9食物被醫師反擊：別誣蔑它
（記者周德瑄／綜合報導）一名營養師在Threads列出茶葉蛋等9種食物其實高糖，引發醫師反擊。醫師認為茶葉蛋滷 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了
台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
早餐不是吃清淡就好！醫揭「3大地雷組合」 牛奶配蛋竟上榜
黃軒引述《The Journal of Nutrition, Health & Aging》期刊研究指出，早餐應提供全天約20至30%的熱量，且品質良好的早餐與較佳的心血管代謝指標、腰圍控制與腎功能表現息息相關。反之，若早餐內容貧乏、營養結構失衡，不僅代謝緩慢，還可能影響肝腎機能與精神表現。三大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
雞蛋配牛奶也傷身？ 醫點名3大「假健康」早餐地雷：吃錯恐釀膽結石
一日之計在於晨，早餐品質決定了整天的代謝效率。重症科醫師黃軒近日示警，許多人以為清淡就是養生，或是只吃蛋白質不吃澱粉，這些錯誤習慣長期下來恐導致血糖波動、膽汁排出不順，甚至釀成心臟、代謝與腎臟的「健康三殺」。聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
怕爸媽走不動？研究證實綠茶竟能「長肌肉」 醫警：喝錯這2種反傷身
隨著台灣步入超高齡社會，除了癌症與失智，「肌少症」（Sarcopenia）導致的跌倒與臥床，成為許多長輩與子女的夢魘。一般人認為防肌少只能靠吃肉或重訓，但最新科學研究卻給出了一個令人驚喜的低成本解方：「喝綠茶」。權威期刊證實，茶葉中富含的抗氧化物質，不僅能護心防癌，更能有效減緩老年人的肌肉流失，維持自由時報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康
葡萄富含多種營養成分，有助於心臟與大腦健康。腎臟科醫師江守山指出，研究發現，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑與多酚類物質，有助於心血管功能、改善血液循環等。另外，營養師高敏敏建議，葡萄要連皮帶籽一起吃，能夠攝取最多抗氧化營養素。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
工作半小時就神遊？醫揭「腦霧」根源不是大腦…是腸道
營養功能醫學專家劉博仁指出，現代人普遍出現的「腦霧」現象，根源往往在腸道而非大腦。腸道與大腦透過「腸腦軸」進行24小時通訊，當腸道發炎時會引發連鎖反應影響專注力。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言