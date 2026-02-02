長期喝豆漿有風險，竟是慢性病幫兇！忽略1細節喝出大問題

根據國民健康署2018至2022年的國民營養健康調查顯示，「含糖豆漿」是台灣成年人最常喝的含糖飲料第二名，更是65歲以上長者的含糖飲料首選。這反映出豆漿是許多人日常飲食的選擇，但在無形中可能攝取過多的添加糖。國民健康署指出，選擇無加糖的豆漿，才是真正的健康之道。

豆漿富含多種營養素

豆漿含有豐富的蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B群、維生素E和鉀等多種營養素。此外，豆漿中的膳食纖維有助於增加飽足感，促進腸道蠕動，維持消化道機能。這些特點使得許多人將豆漿視為健康飲食的好選擇。

廣告 廣告

看更多：你的早餐是「熱量炸彈」嗎？活力早餐全攻略 3原則避開地雷

天然寡糖有益腸道健康

豆漿本身含有天然的寡糖，可供腸道菌發酵利用，有助於維持腸道健康。然而，若在豆漿中額外添加糖分，長期飲用可能導致肥胖，並提高罹患代謝症候群等慢性疾病的風險，對健康產生不利影響。

早餐店豆漿添加糖分高

在早餐店購買豆漿時，若在豆漿中加入一湯匙（13公克）的砂糖，相當於額外攝取了2.6顆方糖的糖量。因此，國民健康署建議到早餐店購買豆漿時，應選擇「無加糖」的選項，以減少額外的糖分攝取。

看更多：豆腐「加1物」蛋白質更完整！毛豆、豆漿這樣吃營養好吸收

超商選購以無加糖為佳

在超商選購豆漿時，標示為「無加糖」的豆漿包裝上的糖含量約為3公克，這些糖分來自於豆漿本身的天然寡糖。相比之下，低糖豆漿和含糖豆漿除了天然寡糖外，還添加了額外的糖（如蔗糖）。因此，選擇標示「無加糖」的豆漿是更健康的選擇。

DIY提升無糖豆漿風味

如果覺得無糖豆漿的味道較為單調，可以搭配燕麥片、黑芝麻粉，或撒點肉桂粉，自然增添風味。透過正確的選擇，喝豆漿就能為一天的健康打下良好的基礎。

看更多：喝豆漿會罹乳癌嗎？豆漿抗癌還是致癌？喝豆漿5大好處

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／國民健康署食在好健康臉書

更多健康2.0報導

一日三餐「這樣吃」養胃、養心還養腎！吃晚餐配1茶飲補腎又護腰

多篇臨床研究揭露！芭樂超狂功效控血糖、顧關節、降三酸甘油酯

更年期少吃卻瘦不了？別再用20歲方法折磨50歲身體！3招調荷爾蒙減肥



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章