長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖

唐玲被診斷出糖尿病前期。（圖／翻攝臉書／唐玲）

藝人唐玲自2019年確診第4期胃癌後，歷經手術與化療，成功抗癌邁入第6年。然而近日她透露，再度面臨健康挑戰，被醫師診斷為糖尿病前期。她回憶自己過去有長達4年每天空腹飲用燕麥奶咖啡的習慣，血糖曾一度飆破200，得知結果後驚覺事態嚴重，現已全面調整飲食，改喝無糖黑咖啡，血糖狀況才逐漸恢復正常。

唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。

對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但實際上其熱量主要來自碳水化合物，且屬於液態型態，吸收速度快、升糖指數（GI值）高。即便產品標示「無加糖」，由於製程中多會透過酵素水解將澱粉轉為麥芽糖，仍會產生自然甜味，加上部分品項為提升口感與奶泡穩定度，常會額外添加菜籽油或葵花油等植物油。

邱筱宸提醒，糖尿病患者或有血糖問題者應將燕麥奶視為「澱粉來源」，而非單純飲料。他建議，若飲用燕麥奶或燕麥奶咖啡，應將其熱量計入當餐的主食扣打中，以避免血糖波動過大。

她補充，燕麥奶的營養價值主要來自其中的β-葡聚糖（β-glucan），研究指出，每日攝取約3公克的β-葡聚糖，有助降低總膽固醇與低密度脂蛋白（壞膽固醇）。此外，其在腸道發酵後產生的短鏈脂肪酸，對腸道菌相與免疫系統亦具潛在益處，但建議仍應依個人體質與狀況適量攝取。

