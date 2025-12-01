長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖
藝人唐玲自2019年確診第4期胃癌後，歷經手術與化療，成功抗癌邁入第6年。然而近日她透露，再度面臨健康挑戰，被醫師診斷為糖尿病前期。她回憶自己過去有長達4年每天空腹飲用燕麥奶咖啡的習慣，血糖曾一度飆破200，得知結果後驚覺事態嚴重，現已全面調整飲食，改喝無糖黑咖啡，血糖狀況才逐漸恢復正常。
唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。
對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但實際上其熱量主要來自碳水化合物，且屬於液態型態，吸收速度快、升糖指數（GI值）高。即便產品標示「無加糖」，由於製程中多會透過酵素水解將澱粉轉為麥芽糖，仍會產生自然甜味，加上部分品項為提升口感與奶泡穩定度，常會額外添加菜籽油或葵花油等植物油。
邱筱宸提醒，糖尿病患者或有血糖問題者應將燕麥奶視為「澱粉來源」，而非單純飲料。他建議，若飲用燕麥奶或燕麥奶咖啡，應將其熱量計入當餐的主食扣打中，以避免血糖波動過大。
她補充，燕麥奶的營養價值主要來自其中的β-葡聚糖（β-glucan），研究指出，每日攝取約3公克的β-葡聚糖，有助降低總膽固醇與低密度脂蛋白（壞膽固醇）。此外，其在腸道發酵後產生的短鏈脂肪酸，對腸道菌相與免疫系統亦具潛在益處，但建議仍應依個人體質與狀況適量攝取。
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。 牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管 牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。 從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適 林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖常春月刊 ・ 17 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 小時前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 1 天前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想喝咖啡又怕失眠？ 醫：每天「最後一口」在這時間喝
台灣大街小巷就連便利商店都買得到咖啡，喝咖啡已經成為許多民眾的習慣了，有些人早上沒喝咖啡就無法開機，也有些人午餐後昏昏欲睡，不來一杯不行，但是喝咖啡容易導致失眠，醫師王思恒發文指出咖啡因提神效果極佳，但代價往往是犧牲睡眠，到底應該在幾點以前喝才對？還有另外一種飲料也可以代替咖啡。鏡報 ・ 1 天前
「選對燕麥」才能降膽固醇、穩血糖！營養師破除燕麥迷思
「燕麥」一直是頗受喜愛的超級食物，但不同的燕麥產品有著不同的「健康陷阱」。健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》邀請到營養師黃淑惠，教民眾選擇燕麥時要記得三原則：加工程度越少越好、添加物越少越好、健康2.0 ・ 1 天前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 12 小時前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 22 小時前
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 17 小時前
年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA
近年大腸直腸癌出現明顯年輕化趨勢，引發醫學界高度關注。腎臟科醫師江守山分享，最新研究指出，童年時期因食物中毒接觸「大腸桿菌素」，可能與年輕族群大腸癌風險上升密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
健檢不是做越多越好！醫師提醒高齡者「優先檢查3件事」 提前找出健康隱患
「爸媽退休後就沒再做健檢了，很擔心他們有隱藏的疾病，沒有被提早發現…」這樣的焦慮，是很多子女的心聲。醫師指出，許多65歲以上長者在退休後，因為少了公司健檢的機會，加上自己對健康檢查抗拒或無感，反而成為「健檢空窗期」的高風險族群。姊妹淘 ・ 1 天前
睡前餓到睡不著？醫推「5種不怕胖食物」：還有助睡眠 全麥餅乾入列
許多人擔心睡前吃東西會變胖，但又害怕餓著睡會傷身。事實上，對大多數人來說，空腹入睡能讓消化系統得到休息、血糖穩定與代謝平衡，又可降低胃食道逆流發生，降低血糖波動，不吃宵夜果然更健康。 睡前不進食 有助提升睡眠品質 台安醫院胃腸肝膽科暨醫務部部長蘇志盛指出，入睡前兩小時盡量減少進食的最大好處能讓腸胃休息與修復，消化系統在白天忙於處理食物，夜間若仍進食，胃腸道無法獲得充分休息。空腹入睡能讓基礎胃酸分泌降低、腸胃蠕動放緩，讓身體進入真正的修復模式。蘇志盛部長進一步補充睡前不進食還有3點好處： 1.促進自噬與代謝調節：研究顯示，空腹狀態下會啟動「自噬」機制，有助於清除老化細胞、維持代謝健康。睡前維持兩小時不進食，有助血糖穩定、胰島素敏感度提升，對體重控制反而有益。2.降低胃食道逆流風險：很多人誤以為空腹會引起逆流，但實際上，餐後立刻躺平才是主要誘因。睡前吃東西會讓胃內壓上升、躺平時賁門括約肌放鬆，胃酸更容易往上衝。相對地，空腹時胃容量少，逆流風險更低。3.改善睡眠品質：滿腹入睡容易感到脹氣、胸悶或口乾；空腹時身體較輕盈，副交感神經容易啟動，幫助深層睡眠。 選對食物吃一點 不要過度緊張 如果睡前常春月刊 ・ 1 天前
關節痠痛別只會熱敷！五種食材護骨 花椰菜、柑橘都上榜
氣溫變化大，關節不適問題隨之增加，除了適度熱敷與伸展運動外，透過攝取當季食材也能有效護骨保健。張耀元醫師特別推薦五種秋季適合的護骨食材，強化骨骼健康。中天新聞網 ・ 1 天前
獨家／健保給付「億元罕藥」惹議！醫師、網友轟：壓縮其他病的健保資源
天價罕病藥明（12/1）起納入健保給付！「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，每劑要價近1億元，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。對此，各界看法兩極。有醫師認為，「健保花費一億元讓7歲死亡，變成20歲死亡，值得嗎？」但也有醫師認為，AADC罕病者是因為運氣極差所致，「健保理應救助這種誰都可能倒楣罹患的疾病！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前