長期單身不是沒原因！研究揭「5類人」更難進入戀愛關係

無論是享受單身自由，還是迫切渴望戀愛，許多人一定都會疑問，是什麼因素導致有些人總是單身。如今，最新研究也發現，高學歷、男性、幸福感較低，以及獨居或與父母同住者，更可能導致長期單身。

據英媒《每日郵報》報導，瑞士蘇黎世大學（University of Zurich）研究團隊招募了來自英國與德國的17,000多名受試者，起始年齡為16歲，且全無戀愛經驗。研究團隊每年對他們進行調查，全面收集個人特徵、心理狀態以及社會人口學訊息。

分析結果發現，長期單身的高風險群體包括高學歷者、與父母同住者，以及幸福感較低的年輕人。同時，男性往往比女性更容易長期保持單身。對此，共同首席作者克雷默（Michael Krämer）也補充：「教育程度等社會人口學因素，以及當前幸福感等心理特徵，都能有效預測誰將進入戀愛關係，誰不會。」

研究同時發現，獨自居住也與單身率增加相關，顯示與朋友或室友同住可能提供更多尋找伴侶的機會。隨著研究深入，團隊更追蹤了持續單身者與已進入戀愛關係者在生活滿意度、孤獨感及憂鬱程度的變化。結果顯示，長期單身者生活滿意度下降、孤獨感增加，20多歲末期尤為明顯，憂鬱症狀也隨之升高。

然而，一旦進入第1段戀愛關係，年輕人的幸福感隨即就會有所改善。克雷默博士表示：「整體而言，年輕成年人長期單身，對心理幸福存在中度風險。」研究指出，青春期時的長期單身者與非單身者差異不大，但隨著時間推移，差距會逐漸擴大，「這表明20多歲末期進入首段戀愛關係將更為困難，尤其是幸福感低落者，長期單身的可能性更高。」

該研究成果刊登於「美國心理學會」（American Psychological Association）出版的《性格與社會心理學期刊》（Journal of Personality and Social Psychology），結論指出，幸福感較低、男性、高學歷以及獨自居住或與父母同住的年輕人，更可能長期單身。

與此同時，近期另1項研究也針對單身者的戀愛偏好發現，渴望孩子的單身人士反而偏好外表成熟的伴侶。專家指出，這一發現顛覆了過往認為「渴望生育者更喜歡年輕外表」的觀念，也意味著3、40歲的成年單身者在尋求生育伴侶時，可能比年輕貌美的競爭者更具優勢。研究顯示，這種偏好並非出於對方的財富或育兒能力，而是成熟伴侶的心理穩定性，以及看似「準備好」迎接孩子生活的特質。

