長期嚼檳榔抽菸惹禍 台北慈濟醫師警覺揪出口腔癌前病變

（記者陳志仁／新北報導）55 歲王先生長期從事運輸工作，習慣以嚼食檳榔、抽菸提神，近日口腔內側出現粗糙顆粒，並伴隨唇部腫塊與牙齦出血，前往台北慈濟醫院就診；耳鼻喉科醫師蔡祐任檢查後，憑臨床經驗及早判斷癌變風險，成功手術切除並進行唇部重建，恢復良好，追蹤多年未見復發。

圖／蔡祐任醫師指出，口腔癌早期病人在接受完整治療後，復發率相對較低，若為中晚期口腔癌，則需另外搭配放射治療。（台北慈濟醫院提供）

蔡祐任醫師指出，口腔癌好發於 40 至 50 歲男性，常見危險因子包括吸菸、飲酒與嚼檳榔，早期症狀不明顯，常被忽略，進展後才出現疼痛、吞嚥困難或頸部腫塊，甚至頸部淋巴結腫大等症狀；依期別不同，五年存活率差異甚大，第一期可達八成，若延誤至晚期則明顯下降，存活率驟降，僅剩三成。

蔡祐任醫師特別提到，口腔癌相較其他癌症，較不易出現遠期轉移，但若未及早治療，手術切除範圍擴大，即會對日常生活與語言功能造成明顯影響；呼籲民眾應養成定期檢視口腔的習慣，可透過翻開嘴唇、拉開臉頰，檢查黏膜是否有紅、白斑、無痛感的潰瘍等異常變化，若有異狀應儘早就醫檢查。

圖／徐榮源副院長說，早期篩檢出口腔癌並進行完善治療，五年存活率高且生活通常不受影響。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院副院長徐榮源提及，醫院設有五大癌症篩檢，其中包含口腔癌黏膜篩檢，醫師通過觀察臉部外觀、嘴唇、口腔黏膜、牙齦、舌頭與懸雍垂等是否有異常，並以手觸摸頸部及口腔各部位；「臨床上，如果早期篩檢出口腔癌並進行完善治療，五年存活率都很高，且生活通常不受影響，幾乎與常人無異」。

在治療策略上，早期口腔癌仍以廣泛性切除手術為主，並依腫瘤位置、深度與侵犯範圍同步評估是否進行淋巴廓清，以降低日後復發與轉移風險；若腫瘤切除後可能影響外觀或口腔功能，醫療團隊也會與整形外科會診，評估是否進行重建手術，透過皮瓣重建等方式，恢復口腔結構與外觀。

