長期堆積壞情緒「8種癌症」真的會憋出來

心理影響生理的觀點獲得營養專家證實。營養師高敏敏於社群平台發布最新研究指出，長期壓抑情緒除了影響心理狀態，還可能對生理健康帶來嚴重風險，甚至提高罹患癌症的機率。

高敏敏整理出8類與情緒特質相關的癌症類型。肺癌患者常對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。甲狀腺癌與個性緊繃、責任感過重的人相關，時常覺得想做卻力不從心。乳癌則容易出現在長期壓抑情緒、親情或人際關係衝突的女性身上，易把委屈放在心裡不願表達。

胃癌患者多為憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之情緒消化不良成為壓力來源。肝癌與害怕匱乏、對飢餓或失去感到不安有關，總是擔心資源不足。胰臟癌則與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。淋巴癌患者缺乏安全感、對自己沒有信心，易感到焦慮、害怕被否定。大腸直腸癌與壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡，長期壓力累積影響腸胃健康有關。

面對情緒壓力，高敏敏建議透過日常飲食來輔助調節情緒。深海魚類如鮭魚、鯖魚富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒、減少焦慮憂鬱。全穀與堅果類如燕麥、糙米、核桃、腰果提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。深綠色蔬菜如菠菜、芥藍含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。乳製品與優格補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相，提升好心情。香蕉與黑巧克力富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。

高敏敏提醒，情緒長期堆積真的會吃掉健康。她呼籲民眾不要逞強獨自承擔壓力，適時放鬆、保持均衡飲食、充足睡眠與規律運動，讓身心回到穩定狀態，是維持健康、防癌的重要關鍵。

