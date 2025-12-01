長期壓抑恐「吃掉健康」 ！ 8種癌症與情緒相關
營養師高敏敏提醒，長期壓抑情緒不只影響心理健康，還可能增加罹癌風險。她指出，不同情緒特質與某些癌症有關，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌以及大腸直腸癌，呼籲民眾別再逞強一個人撐著，適時釋放壓力才能維持身心平衡。
高敏敏在臉書粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文指出，肺癌患者常伴隨對生活變化或生死議題的恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。甲狀腺癌則與個性緊繃、容易焦慮的人相關，時常覺得「想做卻力不從心」，內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。
她進一步表示，女性乳癌容易出現在情感壓力未釋放、親情或人際間常有衝突的人身上，這類人易把委屈放在心裡、不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。胃癌則與憤怒或委屈的情緒無法釋放有關，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。
高敏敏指出，肝癌患者多半害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安，總是擔心資源不足、情緒長期緊繃。胰臟癌則與家庭相關的情緒衝突未解有關，內心矛盾使壓力持續發酵。淋巴癌患者缺乏安全感、對自己沒有信心，易感到焦慮、害怕被否定，當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。
她說明，大腸直腸癌與壞情緒難以消化、總是壓抑在心裡相關，長期壓力累積也會影響腸胃健康。高敏敏強調，壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險。
為了改善情緒並降低壓力，高敏敏建議可透過日常營養素的補充，幫助回到平衡狀態。她建議可攝取深海魚類如鮭魚、鯖魚，富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒、減少焦慮憂鬱。全穀與堅果類如燕麥、糙米、核桃、腰果，提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。
高敏敏也推薦深綠色蔬菜如菠菜、芥藍，含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙、穩定神經系統。乳製品與優格可補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相、提升好心情。香蕉與黑巧克力富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。
高敏敏提醒，情緒長期堆積真的會「吃掉健康」，該放鬆時就放鬆，飲食均衡、睡眠充足、保持運動，讓身體和情緒一起回到平衡，才是最好的防癌法。
