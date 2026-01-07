長期失眠恐增失智風險！研究揭「年輕型失眠患者」失智症風險高2倍

現代人壓力大，失眠成了相當普遍的困擾，但要小心共伴疾病。雙和醫院神經內科主治醫師鄔定宇、資深媒體人梁惠雯於《為何睡不好？原來問題在大腦！》一書中，從源頭了解大腦與睡眠的關係，破解失眠及助眠迷思，並以臨床科學實證睡眠障礙並提供好眠建議，幫助讀者重獲活力滿滿、健康優質生活。以下為原書摘文：











失眠可以是一個疾病的症狀，但也可能與其他疾病共同存在――有些時候是因為「疾病」而導致失眠，有些時候是「失眠」影響到疾病，當中關係必須靠醫師臨床診斷才能釐清，當然，在治療上會尋求一併處理較為完善。

常見出現失眠表現的疾病包括有身心症、神經系統疾病等，以下就針對失眠常見的共病做說明，期待讀者們也能夠了解這些相關疾病與睡眠之間錯綜複雜的關聯性。





失眠VS身心症



1. 失眠與焦慮

焦慮是一種擔心和不安的感覺，出於害怕或在面臨壓力情況下感到焦慮，是正常的一種心理反應，但是對於焦慮症患者而言，這種痛苦會「過度」放大，恐懼與實際面臨的情況顯著不成正比，也會干擾日常生活。如果這些感覺持續存在超過6個月，那麼可能就要懷疑是有焦慮症了。

焦慮症症狀包括：極度緊張、注意力不集中、煩躁不安、恐懼或感覺厄運即將來臨、肌肉緊繃、呼吸和心跳加快、流汗、發抖、胃腸道不適、疲勞等，失眠長期以來也被認為是常見症狀之一，因為飽受憂慮困擾的人，經常會在床上反覆思考、擔憂導致無法入睡。

以憂慮為特徵的過度覺醒已被確定是失眠背後的關鍵因素，焦慮症患者往往有較高的失眠反應，這意味著在面臨壓力時，有可能更容易出現失眠問題。

廣泛性焦慮症（generalized anxiety disorder，GAD）、強迫症（obsessive-compulsive disorder，OCD）和創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder，PTSD）等各類患者大多都有失眠問題，像是就有研究顯示，超過90%的PTSD患者會失眠。

入睡時的困難會產生睡眠焦慮，而這些焦慮增強了人們對睡眠的恐懼感，這些關於睡眠的負面想法是一種「預期性焦慮」，會影響到健康的睡眠。

許多研究曾針對焦慮和睡眠關係進行探究，發現焦慮和反芻會影響快速動眼期睡眠的夢境，因焦慮可能引發惡夢，進而增加睡眠中斷的可能性，並加劇對入睡的恐懼等；也有研究證據顯示，睡眠剝奪會引發或加重焦慮症；此外，有研究人員發現，焦慮的人在睡眠不足情況下，更容易影響到情緒的健康。

這種雙向影響意味著焦慮和睡眠剝奪可以形成惡性循環，也就是說，焦慮會導致失眠，而失眠進一步會導致更厲害的焦慮。

雖然焦慮症對日常生活的影響很大，但也是最容易治療的精神疾病之一，有持續焦慮和失眠問題者可以透過就醫，和醫師討論適當的治療方案，藥物上有抗焦慮劑、抗憂鬱劑等幫助緩解，或尋求臨床心理師採取認知行為治療（cognitive behavioral therapy, CBT），嘗試學習擺脫焦慮、放鬆的方法，將能更快速、平靜地入睡。

2. 失眠與憂鬱

憂鬱症常伴隨睡眠問題，是共病性失眠（即合併出現在其他疾病的失眠）常見的一種精神疾病，患有憂鬱症的人可能會發現夜間難以入睡和容易睡眠中斷，但是在白天又有過度嗜睡的情況，了解睡眠與憂鬱之間的關係，是改善睡眠品質和更好地管理憂鬱症的重要議題。

如同上述的焦慮症，憂鬱症與失眠也存在著雙向關係，也就是說，失眠會導致憂鬱症的發生，而患有憂鬱症也會使人更容易出現失眠。由於是雙向關係，臨床上很難分辨失眠和憂鬱症是哪個先發生。

研究顯示，大約40%的失眠患者有憂鬱症；而高達80%的憂鬱症患者會有失眠。憂鬱症的特徵是持續出現悲傷、失望和絕望，失去快樂的感受，這些情緒會導致日常活動困難，當這些情緒持續超過兩週，幾乎每天且是一整天都會有這種感覺時，極有可能就是罹患了憂鬱症。

雖然有憂鬱症的人不在少數，但好在接受治療的患者睡眠品質也會有所改善，和焦慮症一樣，除了藥物以外，憂鬱症亦可透過多種類型的諮商來輔助治療，包括認知行為療法和人際關係療法（IPT）等。

目前比較新興的治療也有腦刺激療法，當藥物和其他方法無效時，醫師會考慮給予電痙攣療法（electroconvulsive therapy，ECT），或新興的重複經顱磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation，rTMS）和迷走神經刺激（vagus nerve stimulation，VNS）來治療。

此外，規律運動已被證明可以顯著減少憂鬱症狀並且改善睡眠，是促進睡眠和心理健康的絕佳選擇，但是運動時間請考慮安排在上半天時間進行，避免太晚才做運動影響入睡。





失眠VS神經系統疾病



1. 睡眠與失智症

很多人好奇，長期失眠或使用安眠藥，會不會增加失智風險？根據2018年台灣本土的健保資料庫研究顯示，20歲以上失眠患者罹患失智症的機會較一般人高2倍，而且愈年輕的失眠患者將來發生失智症的風險愈高！

2024年的統合分析研究亦顯示，不同的睡眠障礙都有可能增加失智症風險，例如失眠會帶來1.43倍的風險、睡眠呼吸中止症會帶來1.22倍的風險，其他像是睡眠中斷或睡眠動作障礙等，亦都顯著增加了未來失智的風險。

睡眠障礙引發失智的機轉相關理論有很多，包括失眠導致的代謝性異常與血壓增加、氧化壓力的增加、慢性發炎、記憶固化的減少等，這些機轉單獨或者綜合起來都可能是引發失智的原因。

不過最近幾年還有一個比較受科學界注意的是大腦的「膠淋巴系統」（glymphatic system），我們知道失智症主要類型——阿茲海默症最重要的致病機轉之一就是類澱粉蛋白（amyloid protein）的堆積，與慢性發炎導致的大腦神經元凋亡。

2. 睡眠與巴金森氏症

巴金森氏症是神經退化性疾病中，罹病人數僅次於阿茲海默症的疾病，也是在睡眠障礙門診中常見的神經系統疾病，發生原因是大腦中分泌多巴胺（一種大腦神經傳導物質）的神經退化所導致，盛行率在60歲以上可達1%，80歲以上則可達5%，在台灣估計有約8萬人患有此症，對長者的健康造成莫大影響。

眾所皆知巴金森氏症主要症狀是動作障礙，如靜止性顫抖、僵直、運動不能、平衡障礙等，這些動作上的障礙會造成生活上極大不便，也是過去治療成效的主要標的。但是這幾年來，越來越多治療巴金森氏症的醫師逐漸注意到，非動作障礙症狀對病人生活品質的影響並不亞於動作障礙，而在非動作障礙症狀中，睡眠障礙就是最主要的就醫因素之一，大約有60-90%的巴金森氏症患者會抱怨其睡眠問題，可說是對生活品質造成最多的影響。

巴金森氏症患者常見的睡眠障礙包括：失眠、日間嗜睡、不寧腿症候群、夜間肢體抽動、快速動眼期行為障礙等，失眠可能與患者的情緒有關，有些也可能是因治療藥物所導致，藥物的過量或不足有時會導致肌張力不全引發疼痛，如果在睡眠當中發生，就會影響到病人睡眠的品質與持續性。

至於日間嗜睡除了受前述失眠因素所致，也可能導因於其他類型的睡眠障礙影響，治療巴金森氏症的藥物當中有些可能造成嗜睡的副作用，可以與醫師討論後做最佳的藥物配置與調整。另外，少數病人由於神經退化，可能合併有下視丘泌素的神經元數量減少，導致猝睡症的產生。

從「多項式睡眠生理檢查」（polysomnography，PSG）中可以看到，巴金森氏症患者的睡眠會有一些狀況，包括睡眠效率明顯較同年齡的健康者下降、入睡後清醒時間（wake after sleep onset, WASO）明顯增加、睡眠容易片斷化、慢波睡眠跟快速動眼期睡眠都會減少，另外就是快速動眼期睡眠中的肌肉張力沒有下降或消失，這點可能與快速動眼期行為障礙的症狀有關。

由於RBD的症狀導因於上述腦幹中調控「快速動眼期睡眠」肌張力消失的神經退化所導致，因此RBD甚至常常比動作障礙的症狀更早出現在病人身上，所以不論是病人或是臨床醫師應多加注意，或許有助於提早診斷神經退化性疾病，可以及早進行治療。

（本文摘自／為何睡不好？原來問題在大腦！神經科醫師教您睡對、睡熟、睡飽、睡好，讓大腦不生病、提升腦力與免疫力、身心不焦慮！／原水文化）

本文授權轉載自《優活健康網》