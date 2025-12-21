長期失聯 脫離社會關係網絡 張文非突然發瘋是現實感崩解

北捷發生隨機殺人事件，台中維新醫院院長許景琦認為，攻擊事件並非突然發瘋，犯嫌長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，造成行為走向極端。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

27歲通緝犯張文19日在台北捷運隨機連續攻擊案，釀4死11傷，再度引發社會對公共安全與精神健康議題的高度關注。台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，這並非一場毫無徵兆的「突然發瘋」，張嫌與家人失聯兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，並在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等高強度失序行為，顯示長期脫離可支持、可修復的社會關係網絡，活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為走向極端。

擁有美國約翰霍普金斯大學博士學歷、長年投入精神醫學臨床、研究與醫療管理工作的許景琦直言，北捷隨機殺人案無論動機或成因，都不宜被過度簡化為單一個人或單一診斷的問題。他反問：「社會真正失守的，究竟是哪一道防線？」

許景琦分析，此事件張嫌長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序的過程，最終在高度密集的都市公共空間中引爆，成為由全體社會共同承受的悲劇。

許景琦指出，在精神醫學中，要注動風險軌跡，而非單一診斷名稱，無差別攻擊陌生人，往往不是源自具體的仇恨對象，而是一種對整個世界的瓦解感與失控感，當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為便可能走向極端。

許景琦說，這類高風險個案往往不會主動求醫，多數情況下他們仍深信自己「沒有生病」，缺乏病識感，而真正令人不安，並不是「某個人出了問題」，而是這樣高風險的孤立者，如何在長達數年的時間裡，完全沒有被任何制度、任何關係網絡接住。

許景琦表示，在現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入，精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略了最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助的人。

因此，許景琦認為，防範下一起事件的關鍵，不在於製造恐慌、擴大監控，或將精神疾病簡化為暴力的代名詞，而是是否願意建立一張真正能運作的公共心理健康防線。那是一張能提早辨識高風險孤立者、主動外展關懷，並能在公共場域及早應變的安全網絡。

當社區、社福、醫療與公共安全系統能彼此銜接，能及早發現被邊緣化的人；當精神醫療不只是等待病人走進診間，而是有能力走向那些已被社會忽略的人；當第一線公共運輸人員具備基本的心理危機辨識與通報能力，許多悲劇，其實並非完全無法避免。

許景琦強調，北捷這起隨機殺人事件，不應被視為單一個人的瘋狂，而是整個社會在孤立、心理健康與公共安全交會點上的一次失守。真正的安全，並不只是更多警力或設備，而是確保沒有人長期消失在社會的視線之外。

他也分享自身臨床經驗，曾接收一名在台中捷運揮舞木刀、由警方轉介的病患，經過維新醫院一年多耐心、細緻且精準的治療後，不僅成功解開心結，病情幾近完全改善，順利出院並重返正常生活，院方也協助處理相關司法問題。「這證明，關心、耐心、細心與專業治療，是防止高風險人格傷害社會的最佳方式。」