長期彎腰搬貨 置換頸椎間盤 擺脫肩頸痛

微創人工頸椎間盤置換手術可解決壓迫引起的肩痠手麻。（羅東博愛醫院提供）

記者張正量∕宜蘭報導

在超市服務逾10年的50歲陳姓女員工，長期彎腰、搬貨及低頭補貨，半年來肩頸劇痛、右手麻木日益嚴重，甚至痛到難以入睡、坐立不安。經到羅東博愛醫院檢查後，確診為頸椎椎間盤突出並壓迫脊髓。脊椎微創中心黃安平醫師為她進行「微創人工頸椎間盤置換手術」，術後疼痛立即改善，一週內即可恢復日常生活。

陳女士曾嘗試中醫與復健治療，但症狀未見改善，經神經外科評估發現，若不及早治療，壓迫情況可能引發四肢無力、活動障礙，甚至遇外力衝擊可能癱瘓。她原本擔心接受頸椎手術需長期復健、術後還得配戴頸圈，但醫師提出人工頸椎間盤置換術，讓她看見改善契機。

黃安平說明，傳統「頸椎融合手術」需以固定墊片讓頸椎融合，術後必須佩戴頸圈約3個月，且因喪失1節活動度，長期將增加鄰近椎間盤的壓力，加速退化。相較之下，人工椎間盤具可動性，可保留頸椎活動範圍，不僅復原快，也降低鄰近節段退化的風險。

陳女士術後已能自由活動，她表示，長期低頭搬貨讓她錯失生活品質，術後讓她決心轉換工作環境，避免再度過勞傷頸。