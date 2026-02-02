長期愛慕女同事！高雄OL酒後竟凍未條揉胸指侵 下場曝光

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

上班好同事竟變身狼女！高雄一名林姓女子長期愛慕女同事，一次兩人去完酒吧一同返回同事住處後，林女竟在休息時將同事壓在床上，強行親吻、撫摸，並手指性侵得逞。事後女同事憤而提告，最終林女遭判處有期徒刑2年，並緩刑5年。

林女與女同事酒後休息時，竟然將對方壓在床上強吻、揉胸，甚至指侵。（示意圖／Pixabay）

事件發生在2023年10月中旬凌晨，林女與長期愛慕的同事一同前往新興區酒吧暢飲玩樂後，返回同事租屋處休息，然而林女在休息中竟翻身將同事壓制在床，不僅強行親吻同事耳朵、揉捏胸部，甚至還手指侵犯長達10分鐘。事後同事憤而報警，檢警也將林女依妨害性自主罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴。

林女在應訊中推說當時意識模糊、「斷片」，對過程不清楚，然而法官卻在兩人對話紀錄中發現：「我先跟妳道歉」、「對不起」、「一定是造成妳很大的不舒服」....等林女的道歉訊息，戳破其所謂沒記憶的謊言，遂在一審依妨害性自主罪，重判林女有期徒刑3年6月。

對此林女趕緊上訴，除了在審理過程中改口認罪外，也與女同事達成和解，高院高雄分院考量林女認罪且已有悔意，並且與同事達成賠償和解，遂改判處有期徒刑2年，並緩刑5年級保護管束，全案仍可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

