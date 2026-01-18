長期投入野生動物救援 連恩典獲得地方人士肯定

基隆市暖暖區相較於其他六個行政區，山林生態保育相對完整，野生動物活動頻繁，卻也因此成為違法獵捕者覬覦的目標。長期關注生態保育的基隆市議員連恩典，多年來投入野生動物救援工作，成功搶救多起保育類動物，包括領角鴞、山羌、台灣藍鵲及夜鷺等，獲得地方人士一致肯定。

連恩典表示，近年來接獲多起野生動物受困通報，包含保育類鳥類誤入鳥網、山羌跌落排水溝等情況，他皆第一時間趕赴現場協助，並通報市政府動物保護相關單位處理，讓受傷或受困動物得以及時脫困、重返大自然。

廣告 廣告

其中一件救援案例發生在暖暖區碇內街山區，一隻領角鴞遭人刻意設置的鳥網纏住，動彈不得、命懸一線。所幸一名路過的廟宇師父發現異狀，立即將鳥連同鳥網救下，並送至連恩典議員服務處。隨後聯繫市府動保所人員共同處理，費時剪除複雜鳥網後，成功挽救領角鴞性命。

此外，去年連恩典也曾與環保志工合作，救援兩隻受困鳥網的貓頭鷹與夜鷺。事後得知附近仍有多處鳥網，且疑似造成台灣藍鵲受害，連恩典隨即攜帶工具，與服務處人員上山拆除兩座大型鳥網，防止更多野生鳥類受害，所幸未發現藍鵲屍體。