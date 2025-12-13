長期推動犯罪防治 許春金、黃富源獲頒終身成就獎

〔記者鄭景議／台北報導〕中華民國犯罪學學會昨(12日)在台北天成飯店舉行終身成就獎頒獎典禮，隆重表揚對我國犯罪防治領域貢獻卓著的許春金、黃富源兩位教授。內政部長劉世芳、法務部政務次長黃世杰、中央警察大學校長黃明昭都出席。學會肯定兩位學者不僅創建了台灣犯罪學研究的國際標準，更是推動我國刑事司法體制改革與國家治理的重要思想領袖。

本次頒獎典禮由中華民國犯罪矯正協會共同協辦，並邀請中央警察大學前校長蔡德輝榮譽理事長擔任頒獎人。

廣告 廣告

法務部政務次長黃世杰致詞時，高度肯定學會長期推動國內犯罪學術研究及犯罪防治工作，已成為國內最具代表性的犯罪學術專業團體。同時，黃世杰也向兩位獲獎學者致敬，感謝他們對我國犯罪學術與政策貢獻卓著，足為後進典範。

許春金是美國紐約州立大學刑事司法博士，其代表作《犯罪學》被視為學界權威教材，是所有治安實務者的必讀經典。他長年提倡「犯罪理論研究」，主張努力充實犯罪學的實證資料，並引進國外犯罪被害調查，將每5年的犯罪普查制度化、常態化，建立我國犯罪學研究的國際標準。

在實務面，許春金引介「情境犯罪預防」理念，並長期擔任法務部顧問，協助政府制定犯罪防治政策，倡導以「人」為本的《人本犯罪學》，推動司法由懲罰轉向修復與對話，是我國修復式正義的重要思想來源。

黃富源現任銘傳大學講座、兼任人文社會科學暨教育學院院長。他是國內少數兼具深厚學術造詣與中央部會首長歷練的犯罪學家，曾任考試院考試委員與行政院人事行政總處人事長。

在任內，黃富源致力推動公務人力法制改革，積極消除公務體系的性別刻板印象。最令人敬佩的是，他因卓越的跨領域貢獻，曾獲頒包括「一等功績獎章」等，共計7枚國家級專業獎章，這在學界與政界都極為罕見。他的學術專長著作涵蓋《談判與危機處理》、《警察與女性被害人》等書，並長期致力於婦幼安全與危機處理，將犯罪學專業應用於國家治理與社會關懷。

學會理事長李修安於會中表示，學會將持續深化犯罪學研究，整合檢調、警政、矯正等機關資源，共同探討國內犯罪問題與防治策略，提升犯罪學於國內的專業地位。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

