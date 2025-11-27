長期攝取過量恐致神經病變 澳洲將分級管理維生素B6

由於有許多不良反應通報發現，長期過量攝取維生素B6可能導致周邊神經病變，產生四肢刺痛或麻木、肌肉無力等症狀，因此澳洲藥物管理局25日宣布，將於2027年6月1日起，對維生素B6進行分級管理。

《衛報》提及，TGA在公眾意見蒐集期間，共收到250份周邊神經病變（即腦部與脊髓以外的神經受損）及相關疾病通報，其中多數案例是從2023年後出現。

TGA表示，未來新制上路後，民眾仍可在一般零售通路購買每日建議劑量低於50毫克的維生素B6；劑量50毫克至200毫克的維生素B6列為指示藥，僅能由藥劑師販售；至於每日建議劑量超過200毫克的維生素B6，則需持處方籤才能購買。

根據澳洲方面統計，只有酒精成癮、肥胖、罹患肝或腎自體免疫疾病者，較容易出現缺乏維生素B6；一般民眾每日只需要攝取1.3至1.7毫克。因此TGA強調，這項政策是在滿足民眾日常所需、與避免高劑量危害間取得平衡。

澳洲《ABC》報導指出，除了保健食品外，包含能量飲料、燕麥片、蛋白棒中都可能添加B6，因此人們攝入的B6可能比想像的還要多。TGA也提醒民眾，在購買維生素B6前，應仔細檢查產品標示、確認內含的B6劑量。

澳洲藥師兼陽光海岸大學法律學者亨里克森（Simone Henriksen）則認為，TGA提醒大家，「即使是保健食品也存在風險」；許多民眾是透過社群媒體獲取健康資訊，但這些內容未必有科學依據，容易讓人產生錯誤的風險評估。

而目前台灣法規規定，劑量小於80mg的維生素B6屬食品；80至100mg為指示藥，應加註「潛在周圍神經病變風險」警語；大於100mg則屬處方藥。