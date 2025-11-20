長期曝露PM2.5恐增「攝護腺癌」風險 環團、南高屏居民呼籲興達電廠永不重啟

當COP30談氣候弱勢，南高屏卻承受最重污染。環團強調沒有健康，談不上能源轉型正義。（圖片來源／freepik）

聯合國氣候變遷大會COP30在巴西登場之際，台灣的能源與空汙議題也正面臨重大考驗。 台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟以及南高屏多個環團20日共同召開記者會，要求政府與立法院在今年台電購煤預算審查期間，促成興達電廠四部燃煤機組「永久歸零、永不重啟」，不要再讓南部居民承受40年的空汙與健康風險。

南部環團直言：興達電廠不只老、效率差、污染重，更座落在全國空汙最嚴重的地區，任何形式的「緊急備用」都不應再被接受。

而伴隨空汙的健康衝擊，也逐漸浮現更多科學線索。有研究指出，長期曝露PM2.5與多項癌症（包括攝護腺癌）可能存在關聯。環團與胸腔科醫師強調，高雄長期空汙濃度冠全國、癌症死亡率偏高，「每延後一天除役，就是一天風險」。

40年的空汙傷害：最老的亞臨界機組，仍被列為「緊急備用」

興達電廠位於高雄、台南交界，自1980年代商轉，是台灣僅存的老舊亞臨界燃煤機組之一。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長、胸腔科醫師葉光芃指出，「興達是全台最毒、最老、最骯髒的電廠之一，早應全面除役，但台電卻在去年將 #1、#2 轉為緊急備用、#3、#4 轉為備用，這是倒退。」

葉光芃強調，亞臨界機組燃燒效率低、污染排放量高，不應再持續作為能源來源，他提到興達運轉超過40年，對南高屏已是「超過一世代的傷害」。

環團指出，這些機組位於空汙最嚴重的高屏地區，繼續維持備用狀態，等同保留「隨時重啟的可能」，讓居民長期處於風險之中。

從空汙數據看南部：PM2.5、PM10、臭氧、NO₂多項指標「全國最糟」

葉光芃以長期空品數據指出，高雄與屏東是全台空汙最嚴重地區：

1. 從空品區尺度看（2008–2024）

．高屏空品區 PM2.5 17 年均值 38.9 μg/m³，全國最糟

．PM10 17 年均值 67.9 μg/m³，全國最糟

．臭氧（O₃）9 年均值 87.1 ppb，全國最糟

．NO₂ 13 年均值為全國第二惡

環團批評：「南高屏就是『第三台灣』，承受最多污染。」

2. 從城市尺度看高雄

．高雄每年約 4000 人死於空汙（台健空盟估算）

．2018–2024 七年，PM2.5 五度蟬聯全國最糟

．高雄與下風處屏東的臭氧濃度長期全國第一、第二糟

台灣健康空氣行動聯盟指出，從測站來看，全台最糟的前十多個站點，幾乎全在高雄與屏東，左營、小港、前金、大寮、仁武、鳳山……全都名列 PM2.5 最高測站。葉光芃表示，「如果台灣要減少第一公克的燃煤，必須從高雄開始。」

空汙與健康：從全身性疾病到癌症，包括攝護腺癌

葉光芃也強調，空汙與多項慢性疾病、癌症風險高度相關，包括：

．心血管疾病

．肺部疾病

．神經退化性疾病

．成人與兒童癌症

．生殖系統與胎兒發育影響

而攝護腺癌（前列腺癌）近年在台灣發生率快速上升，葉光芃指出有研究顯示可能與PM2.5暴露增加風險相關。

他指出，今年5月發表於《國際醫學科學雜誌》的醫學論文＜Associations Between Long-Term Exposure to Air Pollutants and Prostate Cancer in a Large Taiwanese Population＞（台灣大型族群長期暴露於空氣污染物與攝護腺癌之間的關聯性）是由高雄醫大臨床暨高雄醫大附醫教學研究者聯合撰寫，3541例的研究樣本取自高雄醫大附設醫院資料庫，發現PM2.5（比值比1.240）和CO（比值比1.105）與攝護腺癌的發生有顯著關聯性。

無獨有偶，今年11月最新國際發表，彰基、北醫和陽明交大等合作的研究論文，也從2000-2013年期間的台灣健保資料庫作為分析樣本，發現空氣污染物暴露量每增加一個標準差，攝護腺癌風險就會增加39%至106%。結論指出在超過40萬名台灣男性中，多種空氣污染物濃度升高與罹患攝護腺癌的風險增加有關。

葉光芃表示，這些發現提示空污可能是前列腺癌病因學中的重要環境因素。暴露於空污，尤其在城市和工業區（由於交通擁塞、工業活動和能源生產，這些地區的污染物濃度通常較高），空污會改變參與DNA損傷、修復、發炎和氧化壓力反應的基因表現。

居民證言：從「看不到85大樓」到「沒有健康就沒有未來」

多位南部居民在記者會上分享多年來的空汙衝擊。

一名南漂青年Joey表示，「搬到高雄後，有時在中央公園看不到85大樓。PM2.5高的時候根本不敢運動。」

居住大林蒲70年的高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英也直言，「高雄是煙囪之都，興達又最老最毒。沒有健康就沒有未來。」屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥指出興達與台灣民主危機的關係，「人民繳稅換來癌症病房？興達長期燃煤等同在無照發電。」

環團的四大訴求：從行政院到高雄市議會，全體必須表態

台灣健康空氣行動聯盟列出４大訴求，要求中央、地方與立法院共同完成「無煤興達」：

1. 興達燃煤主動立即完全除役，終止緊急備用

要求行政院督促台電：撤銷燃煤機組轉備用或緊急備用的決策、直接宣布「興達永久歸零」。

2. 立法院在審查購煤預算時，通過「興達煤電永久歸零」附帶主決議

並要求嘉南高屏所有有意參選明年百里侯（縣市長）的立委應率先表態支持。被點名者包括：

．台南：林俊憲、謝龍介

．高雄：賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、柯志恩、陳菁徽

．屏東：蘇清泉

．嘉義：張啟楷

環團強調：「這是跨黨派、公平正義，不是藍綠問題。」

3. 台電未達成「2025高雄減煤100萬噸」，應凍結購煤預算。

立法院去年已通過此附帶決議，但台電至今未公布每日用煤量、減煤進度不透明、難以監督是否達標。環團批評：「不能讓台電『打假球』。」

4. 高雄市議會通過「興達煤電永久歸零」主決議

呼籲跨黨派議員儘速提案，不要讓興達成為高雄人永遠的悲情。

環團指出高雄空汙仍全國最糟，若興達電廠不歸零，健康風險就不會減。（圖片來源／台灣健康空氣行動聯盟提供）

興達不只空汙，近年更風險頻傳：管線洩漏、爆炸、公害事件不斷

除了空汙，興達也因老舊設備多次引發公安事故，例如今年9月新建燃氣機組試車期間的管線洩漏爆炸事件。

葉光芃感嘆，「興達燃煤機組已經超齡，比中火還老，不要再叫退伍老兵回前線服役。」

南高屏環團強調，空汙不是抽象議題，而是已深深刻在居民身體裡的健康負擔。40 年的興達燃煤造成的影響，包括：

1. 空汙濃度全台最高

2. 癌症與慢病死亡率偏高

3. 生育、心肺、神經退化等風險累積

4. 可能增加攝護腺癌等癌症風險

5. 最脆弱的人承受最大負擔

COP30 主題談「氣候弱勢」，環團認為南高屏正是典型的弱勢區域，民眾要的不只是能源轉型，而是「健康公平」與「永不重啟」的保證。環團與居民齊呼「沒有健康，就沒有能源轉型的正義。」盼政府在能源安全、空汙管理與民眾健康之間做出新的選擇。

(原始連結)





