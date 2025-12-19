長期深蹲工作恐致髖關節夾擠！水電工、運動員都要注意

從事裝潢工作的葉姓師傅平常走路時沒事，但蹲下就會痛得受不了，經診斷為「髖關節夾擠症候群」，是因長期蹲著工作引起。花世源醫師提醒，長期蹲著工作的水電工、泥水工等勞工階級要注意。

經常要蹲下來工作的泥水工、裝潢工人或水電工，都是髖夾擠症候群的高危險群，本圖非當事人。（示意圖／員榮醫院）

60多歲的葉姓患者每當要蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛。他曾到兩家醫學中心及另一家醫院就診未能改善，經員榮醫療體系員榮醫院骨科醫師花世源診斷罹患「髖關節夾擠症候群」（Femoroacetabular Impingement, FAI）。

廣告 廣告

花世源指出，患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月的結果，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在X光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

罹患髖夾擠症候群的病人，髖關節（圖中紅色位置）蹲下時會疼痛不已。（圖／員榮醫院）

花世源手術時將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約0.5公分的撕裂軟骨片段，之後用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存的碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，同時封閉微小出血點並降低術後發炎反應。葉姓患者手術後回診，稱讚花世源醫術高明「比我自己還了解自身的狀況」。

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工。此外跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，也會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷。

花世源醫師解說從事裝潢工作的葉姓患者因長期下蹲拉扯，造成軟骨被撕裂，手術切除撕裂的軟骨片段，並注入玻尿酸。（圖／員榮醫院）

花世源表示，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走。

花世源提醒，要避免髖關節夾擠症候群，應注意不要長時間深蹲，蹲下時要彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。

延伸閱讀

日人氣偶像為閃鹿失控自撞車頭全毁 關鍵時刻靠iPhone救命

蔣萬安抗綠金句連發！鈕則勳：在野第一勇

美國宣布3500億元對台軍售 解放軍11艘艦艇徘徊台海