長期溝通爭取行人路權 中原設計學院院長團隊獲獎

中原大學設計學院院長趙家麟團隊與「還路於民行人路權促進會」及「桃園人本交通推動協會」共同推動「桃園市中壢區中北路人行環境改善」專案，榮獲《天下雜誌》「天下城市治理卓越獎」之二0二五「年度影響力獎」入圍肯定。趙家麟將「人本城市」課程之教學成果實踐於改善地方環境，為美好城市治理播下希望的種子。

《天下雜誌》公布第一屆「年度影響力獎」獲獎團隊，全國僅3個專案獲獎。首獎為「台北市師大路改造」案，而「中北路人行環境改善」與「歸仁圓環交通好行大改造」同獲入圍肯定。主辦單位表示，在講求停車便利、交通效率的台灣，願意投入道路環境改造、為行人創造安全步行空間的專案都值得支持。此次評選主題以「道路環境改善」為主軸，因應「行人地獄」引發的社會關注，邀集內政部國土署與專家學者共同提名及評選。

位於中原大學校門正前方的中北路，長期存在人車爭道風險。二0一八年市府雖獲中央補助鋪設人行道，卻因地方對停車與塞車的疑慮而退回經費。為突破僵局，中原大學設計學院院長暨地景建築系教授趙家麟自二0一九年起將「人本城市」課程導入場域，師生分組訪談店家與居民，二0一九至二0二四年完成四次訪調，開啟社區對話，居民態度逐漸軟化，從強烈反對轉為支持或不反對，成功累積在地共識。

二0二四年底，中原大學設計學院與「還路於民行人路權促進會」及「桃園人本交通推動協會」合作舉辦「中原耶誕散步節」活動，讓民眾實際體驗「人本街道」的友善環境，減輕了疑慮。之後中壢區公所協力推動並編列經費，二0二五年終於完成中原大學至中原國小約二百公尺長、單側一點八公尺（外凸段四公尺）寬的標線型人行道，讓師生與附近居民擁有更安全的行走空間。

幕後重要推手、中原大學設計學院院長趙家麟表示，努力十年換來這個結果，雖然稱不上是成功案例，但令人欣慰的是，中北路人行環境改造的困難，反而讓學生有機會參與道路改革的實作。