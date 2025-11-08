長期熬夜恐罹患「腦膜炎」！醫院揭患者平均僅「26歲」

健康中心／林依蓉報導

許多人為了打電動，經常嚴重犧牲睡眠，導致作息混亂。這種生活模式不僅會造成健康隱憂，更容易使人體的免疫系統長期處於超載和失衡狀態。近期中國一名30歲張姓男子就因此付出慘痛代價，他因長期熬夜打電動、身體不堪負荷，導致張男智力嚴重受損，退化到僅剩3歲幼童的程度。專家藉此警示，長期熬夜一旦超過身體極限，可能導致免疫力崩潰，讓病毒有機可乘攻擊脆弱的大腦。





30歲男長期熬夜打電動罹患「腦膜炎」！醫院驚揭：患者「平均年齡僅26歲」

中國一名30歲張姓男子因長期熬夜打電，被診斷出罹患「病毒性腦膜炎伴腦炎」。（示意圖／翻攝自微博）

長期為了打電動而犧牲睡眠，容易使身體不堪負荷。據陸媒綜合報導，寧波大學附屬第一醫指出，近1個月內，醫院感染科已連續收治8例腦膜炎患者，他們的平均年齡僅有26歲，共同特徵都是熬夜玩手機、作息日夜顛倒，其中一名30歲的張姓男子個案特別嚴重。他平時在工廠打工，晚上下班便在宿舍打遊戲，常常熬夜奮戰。直到某日沒到班，親友前往關心，才發現他發高燒、意識不清，緊急送醫。事後男子被診斷出罹患「病毒性腦膜炎伴腦炎」，院方指出，張男不只腦膜發炎，腦實質也被感染，病情十分危急。經加護病房搶救雖保住性命，但男子智力嚴重退化，只剩3歲兒童水平，無法正常對話，肢體功能也受損。





專家分析長期熬夜可能是誘發腦炎的主因，讓人體抵抗力全面下降。（示意圖／翻攝自小紅書）





專家分析，長期熬夜可能是誘發腦炎的主因，它不僅會導致生理時鐘紊亂，增加血腦屏障通透性。更重要的是，熬夜會造成免疫細胞活性降低、內分泌系統失調，讓人體抵抗力全面下降，這使得原本與人體共生的病原體成為感染源，得以穿透防線攻擊大腦。專家藉此呼籲，年輕族群絕不能輕忽睡眠不足對健康的威脅，維持規律作息是保護大腦和免疫系統最基本的防線。





原文出處：30歲男長期熬夜打電動罹患「腦膜炎」！醫院驚揭：患者「平均年齡僅26歲」

