長期疲倦、貧血別輕忽！男子大腸鏡檢查竟是直腸癌第三期

缺鐵性貧血可透過飲食改善，但無效就需盡快就醫檢查。（Gemini生成示意圖）

貧血、總覺得累，可能是身體發出的一大警告。營養功能醫學醫師劉博仁近期就遇到一位男病患，血紅素偏低、臉色蒼白，說話有氣無力，他建議做大腸鏡檢查，沒想到結果竟是直腸癌第三期。幸好及早接受化療與手術，挽回寶貴生命。

劉博仁醫師強調，貧血不一定只是缺鐵或女生才會出現的問題，尤其中年男性更要注意。貧血可能是身體在提醒你，哪裡有異常，例如腸胃慢性出血、息肉或腫瘤等。常見症狀包括容易疲倦、臉色蒼白、心跳快、頭暈，睡再多也沒有精神，有些人甚至會出現舌頭疼痛或想吃冰塊、啃硬物的情況。

廣告 廣告

對於缺鐵性貧血，可以透過日常飲食補充，像是紅肉、豬肝、雞肝、牡蠣、深綠色蔬菜、黑木耳、南瓜子等，搭配富含維生素C的蔬果，吸收效果更好。醫師提醒，如果補鐵後仍沒有改善，尤其是40歲以上男性或停經女性，最好盡快做大腸鏡檢查，避免延誤可能的腸胃道疾病或腫瘤治療時機。

透過這個案例，劉醫師也提醒民眾，別小看貧血或長期疲倦的症狀。生活忙碌、覺得累是常態，但身體的警訊值得被重視，及早檢查，可能就是挽救自己生命的關鍵一步。



回到原文

更多鏡報報導

咬整杯冰塊超爽？醫師提醒：恐是缺鐵性貧血警訊

下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆

痔瘡痛到坐不住又怕開刀？微創雷射傷口小如筆芯，隔天就能上班