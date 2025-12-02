長期疲勞、憂鬱讓巴金森氏症肌肉骨骼更痛 就診前記3件事助精準治療

骨骼＋筋膜不順，疼痛就找上門

巴金森氏症患者的疼痛來源包括肌張力障礙、神經病變、中樞性疼痛、靜坐不能等，其中以肌肉骨骼系統疼痛最常見。

呂麗華解釋，當骨骼排列不佳或肌肉長期受拉扯、過度緊繃時，筋膜張力會受到影響，導致動作時容易疼痛，日常活動也變得吃力。長期被拉扯或過度緊繃，筋膜張力就會被破壞，身體動一下就痛一下。

筋膜是一張「全身互相牽動的網」

筋膜包覆肌肉、神經、骨骼與器官，就像一張精細的身體網，負責力量傳遞、動作協調和維持身體平衡。只要一處過緊或失去彈性，就像拉到蜘蛛網的一角，全身都可能跟著被牽動。舉例：

核心肌群無力 → 腰部深層筋膜失衡 → 腰痠背痛

頸部筋膜緊繃 → 肩膀與手臂也痠麻

疼痛不只在「痛的地方」，根源常在別處！

舒緩疼痛 2 關鍵：伸展＋肌力訓練一起做

很多人想靠按摩來放鬆，但通常只能暫時減輕不適。呂麗華建議，深層伸展與肌力訓練需一起進行，才能真正改善筋膜錯位與張力失衡。

改善策略：

緩慢、有控制地伸展：恢復筋膜彈性、降低緊繃與牽拉 核心與耐力訓練：提升動作穩定度與負荷分配，活動更順、疼痛更不易反覆

姿勢不良＋長期不用的部位 → 筋膜彈性變差 → 慢性疼痛反覆

只要能動起來，身體就有機會逐漸找回平衡。

就診前記3件事 找出真正痛點更有效

呂麗華強調，疼痛成因多元，專業評估非常重要。建議就醫前先記錄：

何時會痛？（活動時？休息時？） 痛在哪裡？（位置、單側或雙側？） 哪個動作會痛？（彎腰、走路、抬手？）

越清楚的描述，越能找出問題核心，避免盲目治療。

規律運動是最佳保護力

巴金森氏症雖無法完全阻止退化，若動起來，都能讓筋膜保持彈性、動作更順、生活更自在。理解身體的連動，是減少疼痛、提升生活品質的開始。

本文由財團法人RBI瑞金抗齡照護研究教育基金會提供 編輯/楊依嘉、圖/巫俊郡

