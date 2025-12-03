長期監測野生動物 紅外線相機觀察到山羌成跨物種同框王

山羌與長吻松鼠同時出現在鏡頭內。

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】林業及自然保育署嘉義分署為擬定保育策略與經營管理科學數據參考，與國立嘉義大學生態與演化研究室合作，透過低干擾、高效率的紅外線相機蒐集野生動物資訊，近期完成「野生動物長期監測」114年期間超過45萬張紅外線相機影像辨識與分析，該項監測拍攝到超過24種（類）哺乳動物，包含臺灣黑熊、穿山甲、臺灣水鹿、臺灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂及麝香貓等7種保育類動物。

黃喉貂矯健步伐，成群在山林間探索。

研究團隊發現一項有趣的行為模式，在所有記錄到兩種以上野生動物同時入鏡的畫面中，「山羌」出現的頻率最高，幾乎成為與其他動物共同出現的「同框王」；研究團隊指出，山羌這種高頻率的「社交」或「共域」現象，顯示山羌在生態環境具棲地利用狀況良好和食物鏈的穩定。

臺灣水鹿洗泥浴除了清潔身體。

嘉義分署自104起即配合林業保育署「野生動物長期監測系統」，於嘉南地區設置紅外線自動相機進行野生動物長期監測，今年起更增加至63台，由海拔2,345公尺國有林地擴及到淺山平原及海岸林地區，更全面掌握國土生態綠網軸帶內野生動物族群狀況及長期變化趨勢，提供保育策略執行與科學經營管理參考。

臺灣野豬親子於山林間覓食。

紅外線相機設置維護、電池更換及資料回收，皆由森林護管員執行，以標準化的作業模式降低對野生動物的干擾，114年1-8月共回收超過45萬張的紅外線相片。經判識確認有超過24種（類）哺乳動物，其中更有拍攝到臺灣黑熊、穿山甲、臺灣水鹿、臺灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂及麝香貓等7種珍貴的保育類野生動物。

山羌交配行為也見證棲地健全。

監測相片中，除山羌高頻率跨物種同框出鏡外，也捕捉到許多珍貴的動物行為細節，記錄了多種哺乳類與鳥類的親子互動、臺灣水鹿洗泥浴、山羌交配、臺灣野兔取食外來種蔓澤蘭等，為生態研究提供第一手資訊，並由透過監測資料識別出野生動物活動熱點與棲地利用情形，有助於掌握其分布、數量變化、行為觀察、生活史、族群量估算等；林業保育署所蒐集的紅外線相片資訊及彙整分析成果已建構共享資料庫，民眾可至臺灣自動相機資訊系統或運用臺灣生物多樣性資訊機構查詢。