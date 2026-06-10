長期睡眠不足傷腦！北榮桃園分院副院長楊斯年示警失智症風險
現代生活步調加快、工作與生活壓力增加，失眠已成為國人常見的健康問題，根據健保署資料顯示，國人安眠藥處方量逐年攀升，已有數百萬人次需倚賴藥物入眠，顯示睡眠困擾已對民眾身心健康造成廣泛影響。為提升社區民眾對健康睡眠及失智症的認識，台北榮民總醫院桃園分院社區醫學部邀請副院長楊斯年，於昨(9)日深入社區辦理「失眠與失智症預防」衛教講座，吸引眾多社區民眾踴躍參與，現場互動熱烈。
楊斯年表示，現代人因生活壓力、焦慮情緒、生活型態改變及3C產品使用頻繁，失眠問題日益普遍。長期睡眠不足少於6小時及睡眠品質不佳，如淺眠、睡眠中斷，不僅影響日常情緒與生活品質，更可能增加心血管疾病及失智症等罹病風險。尤其高齡族群若長期處於睡眠品質不佳的狀態，可能進一步影響大腦功能及記憶力。
講座中，楊斯年同時也分享改善失眠的小技巧，包括培養規律運動習慣、建立固定睡眠儀式、午後避免飲用含咖啡因飲品，以及睡前避免滑手機等。他並提醒民眾，若長期失眠且影響日常生活或引發生理健康問題，應及早尋求專業醫療協助。
此外，隨著台灣邁入超高齡社會，失智症人口逐年增加，已成為重要的公共健康議題。楊斯年指出，失智症並非正常老化現象，早期常見症狀包括記憶力衰退、重複詢問、方向感變差、情緒改變及判斷力下降等，若能及早發現、及早就醫，透過專業醫療團隊介入，把握黃金治療與照護時機，有助延緩疾病進展與失能風險。
活動期間，北榮桃園分院附設彩虹居及龜山桃喜居日照中心也同步進行服務宣導，介紹日照中心透過多元課程、社交互動及健康促進活動，協助長者維持規律作息、促進身心健康與社會參與，不僅有助延緩失智及失能風險，也能減輕家庭照顧者的照護負擔。
北榮桃園分院表示，該院長期深耕社區健康促進工作，希望透過各類衛教講座與健康促進活動，提升民眾對睡眠健康、心理健康、腦部健康及失智症預防的重視，建立正確的預防觀念，陪伴長者在熟悉的社區環境中健康老化、安心生活，共同打造高齡友善社區。
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