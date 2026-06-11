長期禁慾恐讓GG縮短2公分！醫曝：海綿體缺氧無法復原

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許多男性認為生殖器官尺寸天生決定、不會改變，但醫學文獻顯示，陰莖若長期缺乏充血刺激，確實可能導致海綿體萎縮、尺寸縮短。英國泌尿科國際期刊等研究統計，長期重度勃起功能障礙患者，陰莖長度最高可能縮短1.5至2公分。

陰莖主要由海綿體組成，若長時間未充血，平滑肌將無法擴張，細胞逐漸萎縮後即便日後再次充血也無法復原。（示意圖／AI生成圖）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，陰莖主要由海綿體組成，內部充滿細小血管，需定期藉由勃起充血輸送氧氣。若長時間未充血，平滑肌將無法擴張，細胞逐漸萎縮後即便日後再次充血也無法復原。在經歷攝護腺相關手術的患者中，更有高達25.2%會面臨實質的陰莖長度縮短情形。

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陳鈺昕在臉書專頁列舉五大導致陰莖縮水的常見原因：長時間禁慾會使海綿體缺氧、平滑肌細胞被纖維化組織取代；心血管疾病造成動脈硬化，使一氧化氮分泌不足、充血困難；代謝症候群導致腹部脂肪堆積，脂肪內的「芳香酶」干擾男性荷爾蒙生成，形成「後天型隱藏式陰莖」；睪固酮低下使海綿體失去彈性；抽菸、熬夜、缺乏運動則破壞血管健康，讓陰莖功能提早退化。

陳鈺昕補充，陰莖血管管徑僅1至2mm，遠小於冠狀動脈的3至4mm，因此全身血管硬化時，陰莖往往最先出現血流不足，可視為心血管疾病的早發性指標。

代謝症候群導致腹部脂肪堆積，脂肪內的「芳香酶」干擾男性荷爾蒙生成，形成「後天型隱藏式陰莖」。（示意圖／AI生成圖）

高危險族群包括：長期超過半年以上無晨勃或自慰者、男性更年期或睪固酮低下者、嚴重肥胖及三高患者、曾接受攝護腺切除術者，以及有長期抽菸習慣者。

陳鈺昕建議，男性應每週固定自慰2至3次維持海綿體充血健康，並將BMI控制在18.5至24之間；同時戒菸、規律有氧運動，以及穩定血糖與血脂，避免神經受損及血管狹窄導致海綿體充血不足。

陳鈺昕強調，「越不用越硬不了，越硬不了就越縮」，長期充血困難若自我放棄，血管擴張能力將持續退步。一旦發現晨勃減少、硬度下降或懷疑尺寸縮小，應儘早諮詢泌尿科，找出原因並及早介入處理。

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