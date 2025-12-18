長期積極降血脂治療 有效改善血管健康

新竹臺大分院心血管中心團隊近期報告一例頭頸部癌症病人，經長期高強度降血脂治療後，頸動脈斑塊明顯減少、血管狀態大幅改善。醫師指出，即使病人同時接受放射線治療，並存在多重心血管危險因子，透過積極的降膽固醇藥物治療，仍能有效改善血管健康、降低中風與心肌梗塞風險。

這名男性病人二○一七年因舌癌接受放射線治療，長期受到口乾與高血壓等問題困擾。二○二一年影像檢查顯示其右側頸內動脈已有明顯斑塊及約50%的血管狹窄，屬於高風險族群。自二○一八年起在心血管中心團隊照護下，病人每天規律服用降血脂藥（他汀類藥物，Statin），並持續追蹤血管變化。最新的二○二五年追蹤影像顯示，頸動脈斑塊體積明顯減少、血管壁恢復光滑，血流更為順暢，顯示治療獲得良好成效。

廣告 廣告

新竹臺大分院心血管中心張恕桓醫師十八日指出，這位病人曾接受放射線治療，血管內皮容易受損，更容易形成粥樣硬化斑塊。長期使用高強度降血脂藥物能有效降低壞膽固醇（LDL）濃度，穩定甚至縮小斑塊體積。這次影像比對中，於二○二二年雖仍見顯著斑塊，但持續使用降血脂藥物之下，二○二五年已有明顯改善，其實積極控制血脂肪為臨床上醫師常常進行的決策處方，也符合國際治療指引，只是常常沒有機會讓一般民眾看到其治療成果。

張恕桓醫師進一步說明，降血脂藥（他汀類藥物，Statin）類藥物除了降膽固醇外，也具有抗發炎與穩定血管的作用，有助於預防中風及心臟病發作。接受放射線治療的頭頸癌病人屬於「血管加速老化」高危族群，應定期檢查血脂與頸動脈超音波，必要時與醫師討論是否採取積極降脂治療。

新竹臺大分院呼籲，民眾若有高血壓、糖尿病或吸菸等心血管危險因子，更應維持良好生活習慣與規律服藥，以降低血管阻塞風險。本院心血管中心結合臨床醫師、專科護理師與藥師跨專業團隊，持續推動精準化心血管照護與病人教育。

此案例證實藥物治療的長期成效，也展現醫院在整合癌症治療與心血管防治上的臨床專業與研究能力。