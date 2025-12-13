長期胃食道逆流恐變食道癌！醫半年收3例 1症狀是前兆

胃食道逆流若未妥善治療恐導致食道癌發生！醫師建議，若透過藥物治療與飲食控制仍無法改善，可考慮接受微創手術。苗栗大千綜合醫院外科部主任馮啟彥指出，他在近半年已診治3名飽受胃食道逆流困擾的患者，竟已出現食道癌前兆。

胃食道逆流成因與生活型態有關

現代人因工作忙碌、壓力大、三餐作息不正常、暴飲暴食及抽菸喝酒等因素，容易導致胃食道逆流問題。馮啟彥表示，造成胃食道逆流的原因是食道和胃之間的賁門鬆弛，導致胃酸及食物逆流至食道，甚至喉嚨，常出現胸口灼熱感、喉嚨痛、吞嚥困難等症狀。

長期胃酸逆流造成食道炎、食道癌

馮啟彥強調，胃食道逆流的患者千萬不可輕忽，若長期未妥善治療，胃酸會腐蝕食道下緣，產生巴瑞特氏食道炎，進而發展成食道癌。他近期就診治了3位嚴重胃食道逆流患者，雖然持續以藥物治療，但症狀仍未改善，經胃鏡檢查後發現，食道下緣已出現食道癌的前兆。

飲食控制、藥物治療 雙管齊下治胃食道逆流

馮啟彥進一步說明，一般胃食道逆流的治療方式多是採用飲食控制與藥物治療。飲食控制包含：

避免刺激性食物

減少甜食和過酸的食物

吃飯七分飽

吃飽後不馬上平躺

藥物治療則是以胃酸抑制劑減少胃酸產生量，和給予胃腸蠕動劑促進胃裡的食物往下蠕動。

嚴重胃食道逆流可考慮以手術縫緊賁門

馮啟彥指出，臨床上有不少患者，服藥時症狀改善或消失，但一停藥又復發，如果以飲食控制與藥物治療效果不佳時，則建議可接受腹腔鏡微創胃食道逆流手術，將鬆弛的賁門縫緊，若有合併發生橫隔膜食道裂孔疝氣，也可同步處理。

馮啟彥表示，前述3位病人在接受腹腔鏡微創胃食道逆流手術後，恢復良好，症狀也大幅改善，不僅不需再長期服藥，飲食上也不再提心吊膽。

擔心胃酸逆流變食道癌？醫：胃鏡追蹤檢查

馮啟彥表示，國人胃食道逆流的發生有增加情形，民眾若擔心胃酸逆流引起發炎或巴瑞特食道炎，建議每一兩年接受胃鏡檢查，可早期診斷早期治療。另外，除了胃食道逆流，國人的食道癌，更多是與菸、酒、檳榔相關的鱗狀上皮細胞食道癌，目前已是男性國人前10大癌症死因，不可輕忽。

◎ 圖片來源／大千綜合醫院提供

◎ 資料來源．諮詢專家／馮啟彥醫師

