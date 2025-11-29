長期腰痛以為長骨刺！65歲男確診「攝護腺癌」…癌細胞如滿天星擴散全身

記者吳泊萱／台中報導

台中一名65歲男子阿華（化名）原本計畫退休後帶妻子出國環遊世界，沒想到3年多前腰椎、骨盆頻繁刺痛，就醫檢查才發現罹患「第4期攝護腺癌」，腫瘤約有8公分，且癌細胞已如滿天星般擴散全身，讓他一度對病情絕望。幸好經新一代精準放射標靶治療後，成功控制病情，讓他能和妻子出國圓夢。

攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，確診癌友人數逐年增加，根據107年至111年癌症登記報告統計，國內攝護腺癌新確診人數4年新增1.4倍，發生率為台灣男性十大癌的前三名，顯見攝護腺癌對男性健康威脅與日俱增。

童綜合醫院泌尿科主任林益聖分享攝護腺癌患者病例。（圖／童綜合醫院提供）

童綜合醫院與中華民國泌尿腫瘤關懷協會於28日召開醫療記者會，希望提高男性的健康意識，呼籲民眾應接受PSA篩檢，留意身體異常徵兆；童綜合醫院泌尿科主任林益聖也在會上分享「PSMA（攝護腺特異性膜抗原）正子造影」精準檢測後治療案例。

65歲男子阿華，3年前因腰椎、骨盆頻繁刺痛，被檢查出「轉移性攝護腺癌」，癌細胞已轉移至淋巴結、骨頭，在其他醫院接受過第一代、第二代賀爾蒙治療，但3年多後，出現抗藥性而治療失效，隨即接受化療、骨頭電療，均療效不佳，除了骨轉移之外，連肺臟、肝臟均有癌細胞蹤跡，癌症如滿天星般在全身擴散。

童綜合醫院童敏哲院長（中）、歐宴泉醫師（右）、林益聖醫師（左）建議，50歲以上男性應做PSA檢測，預防攝護腺癌。（圖／童綜合醫院提供）

幸好透過童綜合的PSMA生物標記，精準鎖定攝護腺癌細胞，讓藥物進行準確毒殺，經過4次治療後，阿華的PSA指數（攝護腺特異抗原）下降近50％，癌細胞轉移狀況也顯好轉，並大幅減輕骨頭疼痛，讓他有機會能與妻子一起出國圓夢。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉提醒，攝護腺癌由於早期無症狀，在台灣有高達3成患者確診時已是晚期，增加治療難度，只有及早發現、及早治療，才能有效提升存活率，建議50歲以上男性至少接受1次PSA檢測，若有家族史則應提早到40歲。

