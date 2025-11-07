長期腳踝疼痛 微創動脈栓塞緩解
記者湯朝村∕嘉義報導
一名50歲男性，20年前一場車禍造成腳踝粉碎性骨折。雖然術後骨折癒合良好，但近幾年腳踝開始持續疼痛，逐漸影響工作與日常生活。尤其到了冬天，晚上疼痛加劇，甚至難以入睡。葉先生曾多次求診於不同醫院，但症狀始終未見明顯改善。經醫師以「微創動脈栓塞手術」，病人術後無需縫合，只需局部加壓止血數小時後即可返家，當天即可行走。
大林慈濟醫院疼痛科醫師王思讚表示，「微創動脈栓塞手術」是透過導管介入技術，醫師從病人的鼠蹊部血管進入，經由動脈引導至腳踝區域，並利用顯影劑確認異常血管增生的位置。這些異常血管與慢性發炎及疼痛相關，因此醫師使用微小顆粒進行栓塞，以減少發炎反應，緩解疼痛。整個手術約需1小時，傷口僅為細小針孔，病人術後無需縫合，只需局部加壓止血數小時後即可返家，當天即可行走。
患者術後4個月，病人的疼痛感明顯下降，從原本的10分痛減少至3分。他形容疼痛的感覺從「刺痛到骨子裡」轉為「輕微酸痛感」，已能夠正常活動。為了進一步改善殘餘不適，醫師後續又安排「增生療法」，透過超音波導引，在局部韌帶疼痛處注射增生性葡萄糖水，以強化組織修復，進一步降低疼痛感。
王思讚表示，關節退化，在傳統治療大多是止痛藥和復健，嚴重者需要進行關節融合手術。然而，關節融合可能影響關節活動度，進而影響患者的行動與生活品質。相較之下，透過微創動脈栓塞手術結合增生療法，能有效緩解疼痛，同時保留關節活動能力，對許多患者來說，是一項重要的治療選擇。
