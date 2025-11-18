長期腸胃不適、小腹脹恐是罹癌警訊？！ 醫揭早期徵兆容易忽略

【緯來新聞網】「很多卵巢癌病人一開始只是覺得腸胃不舒服、吃不下飯，到內科檢查後才被轉來婦科，確診時往往已經是第三、第四期。」——這是馬偕醫院婦產部榮譽主治醫師王功亮教授，在《健康聊一SHOT》節目中談到的真實案例。根據衛福部最新統計，2024年女性十大死因中，癌症依舊名列第一，其中，卵巢癌因早期幾乎沒有症狀，被醫界稱為「無聲的殺手」。

王功亮教授指出，卵巢位於腹腔深處，腫瘤初期體積小、不易察覺，不像子宮頸癌或子宮內膜癌會出現不正常的出血，許多患者都是等到腹脹、食慾不振或腸胃不適才就醫，早已錯過黃金治療期。他提醒，女性應每年進行一次婦科檢查，抹片時可順便做內診與超音波；若有異常，應縮短追蹤間隔至三至六個月。



除了卵巢癌外，子宮頸癌與子宮內膜癌，為婦科三大癌症。近三十年，隨著政府推動子宮頸抹片篩檢，罹癌率明顯下降，王功亮指出，抹片準確率約五至八成，但每年做，就能補足誤差，畢竟癌症並非一夜形成。定期檢查不僅能早期發現，還能提早處理癌前病變，大幅提高治癒率。針對HPV疫苗政策，王功亮認為確實有效，尤其國中階段、尚未有性行為前，接種疫苗保護力最佳；即使已有性行為，仍建議施打，能防範尚未感染的其他病毒型別。他提醒，疫苗不能取代抹片，兩者搭配才是最安全的雙重防線。



隨著生活型態與飲食習慣改變，子宮內膜癌病例在台灣逐年上升。高風險族群包括肥胖、糖尿病、高血壓女性。王功亮表示：「在過去，胖被說是有福氣，現在，胖是病。」他呼籲女性停經後，若出血或月經紊亂，一定要及早檢查，若出現非經期出血、腹脹、食慾下降、體重異常或月經不規則等症狀，應儘速就醫。



治療方面，婦科癌症仍以手術為主，搭配放射線或化療。開刀方式也從傳統開腹、腹腔鏡微創，到「達文西」機器手臂，技術愈趨精細。王功亮教授指出，早年只要碰到癌症幾乎都直接開刀，他赴美進修後，看見國外以內視鏡進行婦癌手術，便決定將技術帶回台灣推廣。



「剛開始真的很辛苦，就像拿著長筷子夾花生，要練到動作夠準。」他笑說，當時還被不少教授、前輩質疑，但後來臨床證實微創手術與傳統開腹，預後相同、卻恢復更快。達文西機械手臂更是可以360度旋轉、操作穩定，醫師坐著開刀也不易疲勞，讓手術更精準。王功亮強調：「仍須依病人狀況選擇最合適的方式。」目前美國也已成功以AI機械手臂完成動物膽囊手術，他對AI輔助手術持樂觀態度，但王教授語氣堅定地說：「科技再進步，醫師仍是最後防線，病人安全永遠第一。」



