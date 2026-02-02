長期腹痛暴瘦 竟是卵巢癌

奇美醫院導入以次世代定序為核心的「微量殘存病灶」檢驗，能精準偵測血液中微小的循環腫瘤DNA變化，結合智慧腫瘤決策平台為病人量身打造精準治療計畫。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

50歲王姓婦女長期腹痛求醫，原以為與既往腸胃疾病或闌尾炎手術有關，但治療症狀未改善，甚至在短時間內體重下降7～8公斤，影像與病理診斷確診為卵巢惡性腫瘤具BRCA基因突變。經3次前導性化療後進行減積手術，並搭配化療與標靶治療，病情穩定持續追蹤。

由於卵巢癌與BRCA 1、BRCA 2遺傳性基因突變有高度相關，也意味著王婦直系血親與手足可能同樣具有較高風險。王婦有3位姊妹，其中1位妹妹現於奇美醫院任職，於院內接受高風險家族BRCA遺傳性癌症基因檢測評估，確認並未帶有BRCA基因突變，讓家人得以安心。另2位居住北部姊妹將於返回台南時再安排基因檢測與風險評估。

為了迎接2月4日世界癌症日，奇美醫療體系永康、柳營、佳里奇美醫院，在衛福部健康台灣深耕計畫下補助高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測，推動以「高風險家族早篩、早治療、早管理」為核心的癌症防治策略。

奇美醫學研究部長暨精準醫學中心主任李健逢表示，呼應今年世界癌症日全球主題「無獨有偶，有你有我」，奇美醫對齊健康台灣國家癌症防治政策，透過整合預防、篩檢與精準治療，主動將癌症防治從「等病發生」轉為「風險先行」。精準醫學中心日前以「病理驅動、精準應戰－走向臨床的癌症分子診斷核心實驗室」榮獲第28屆SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎「銀獎」。

奇美醫院長林宏榮表示，基因檢測不是宣判，而是為了掌握健康的發球權。奇美醫積極響應政府健康台灣願景，串聯區域醫療夥伴高雄榮總台南分院等9家醫療院所，一起建立學習型照護聯盟。透過精準醫學、系統化追蹤與全程管理，奇美醫院正一步步把癌症防治從「治療疾病」轉為「管理風險」，協助民眾在癌症敲門前就築好防線。