長期膝痛竟是結核菌感染 老翁清創加抗結核藥救回關節





【NOW健康 吳思奕／台中報導】日前1名74歲的賴先生因長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎至醫院就診。在經抽關節液檢查後發現感染源為非典型細菌，進一步住院並進行多科會診後，確診為「肺外結核感染」導致的骨結核病變，屬於嚴重的關節感染，須立即處理。所幸在清創手術與後續藥物治療後，賴先生膝蓋腫脹的狀況已明顯消退並可彎曲行走。



膝蓋長期腫痛？ 關節液+痰液化驗確診肺結核合併肺外感染



收治這名個案的台中慈濟醫院關節中心主任周立展表示，賴先生在就診時自認只是罹患退化性關節炎，但過去數月在服用止痛藥、抽取關節積水、熱敷復健後卻不見改善，症狀反而越來越嚴重，來院時膝蓋已明顯腫脹且無法彎曲。隨即安排抽取關節液化驗，發現其白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他原因。於是便進一步安排個案住院，接受X光與磁振造影檢查，結果顯示其膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。

▲個案的磁振造影顯示膝蓋內已有大量積液並出現化膿的情形。（圖／台中慈濟醫院提供）



為避免病情惡化，院方立即安排個案接受微創關節鏡清創手術，並將檢體送往病理化驗，結果顯示感染源為結核分枝桿菌，證實膝關節問題並非單純退化性變化。隨後，周立展與感染科及胸腔科醫師共同會診，並在個案痰液中培養出結核菌，確認為「肺結核合併肺外感染」。而結核菌最初是在肺部感染，透過血液或淋巴傳播至膝關節。個案在住院期間接受抗結核藥物治療，1周後膝蓋腫脹明顯消退，已能正常彎曲行走。出院後仍需持續服藥至少9個月，並定期回門診追蹤，以確保結核菌完全清除。



結核菌可侵犯關節與脊椎 延誤治療恐需置換人工膝關節



周立展指出，膝關節遭結核菌感染的情況相對罕見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例在臨床上不到1成。加上個案沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，因此初期在診斷上較為困難。此外，除了膝關節，脊椎或其他關節（如：肩關節、腕關節）也都可能被結核菌侵犯。若延誤治療，結核菌便會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重的情況就可能接受置換人工膝關節。提醒民眾，膝蓋疼痛切勿拖延，應及早查明病因，以免延誤治療造成更大傷害。





▲圖片顯示為肺外結核在感染肺部後，可能經由血液或淋巴系統蔓延至關節與骨骼，形成骨結核。（圖／台中慈濟醫院提供）



最後，周立展也提醒，膝蓋、背或其他關節若出現長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若同時合併有久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。結核菌感染若未及時治療，恐造成骨關節損壞甚至永久功能喪失。此次個案在經清創與抗結核藥物治療後已恢復良好，目前能正常行走，且持續於慈濟醫院關節中心與胸腔內科追蹤治療。



# 首圖來源／Freepik



