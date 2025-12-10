長期致力聽障體育 陳康連任ICSD道德委員

國際聽障運動總會道德委員陳康用手語說明道德委員會的工作內容「覺得被性騷擾要申訴，或是令人感到不舒服，像是用怪異眼神注視，甚至叫人妖等歧視字眼，都可以提出申訴，我們必須受理調查；第二類是權勢霸凌，例如教練仗著手中的權力辱罵不聽話的選手或是口出惡言、用難聽的字眼，例如你很爛、罵三字經等羞辱選手，這些也都可以申訴。」

國際聽障運動總會道德委員會於2022年成立，是獨立運作的單位，共有3名委員。主要負責調查性平、權勢霸凌，以及各會員國協會是否正常運作等申訴案件，再將調查結果回報給總會理監事。陳康擔任第一任委員時受到疫情影響，任期僅3年，這次他以最高票成功連任，第二任期將回到完整的4年。陳康也表示，能再度當選是因為各會員國對台灣的印象良好「我會當選是因為大家都信任我，這份信任也象徵大家對台灣的信任。」

陳康在第一任期共受理、調查並審議32件倫理事件，過程中始終秉持公正、客觀、超然的立場，獲得總會與各國代表一致肯定。也期待他在第二任期持續推動制度更完善，為聽障選手打造更安心的比賽環境。

此外，國際聽障運動總會會員代表大會也通過表決，確定2029年夏季聽障奧運將由希臘雅典主辦。

