長期藥物成癮！紐約男自家餐廳裡持刀砍死父母...鄰居熟客震驚

紐約長島發生一起人倫悲劇。一名三十歲男子於自家經營的義大利熟食店內持刀刺死父母，震驚當地社區。據警方表示，嫌犯已被警方逮捕，但身分尚未公開。

紐約長島一間義大利熟食客驚傳驚悚命案，老闆夫婦遭親生兒子持刀殺害。（示意圖／PEXELS）

警方與消息人士透露，這名精神狀況不穩的兒子涉嫌於當地時間4日上午9點左右，在店內攻擊他62歲的母親及70歲的父親。一位不願具名的家庭友人向媒體表示，這對夫婦的兒子多年來一直與嚴重的藥物成癮問題搏鬥，且過去曾有違法紀錄。

友人談到遇害母親時哽咽地說，「當我失去親人時，她帶著一盤義大利千層麵來到我家，陪伴了我超過兩小時，他們就是這樣的人，總是熱心助人。」

熟食店的常客對這起謀殺案感到震驚。一位自稱喬治（George）的顧客回憶道：「他們看起來都是很好的人，我經常在等餐時與他們聊天。他們非常友善，價格也很實惠——這真是太悲傷了。」

另一位經常光顧的顧客則表示，她對這起命案感到震驚，並回憶起這對夫婦的確有一個「行為怪異」的兒子。警方表示，目前調查仍在進行中，尚未公布更多細節。

這起家庭悲劇引發當地社區居民的關注與哀悼，許多人紛紛表達對這對熟食店夫婦的懷念之情。據了解，這家義大利熟食店在當地頗具人氣，不少居民都是這家店的忠實顧客。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

