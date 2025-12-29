長期血糖失控也可改善！中醫三管齊下助患者提升循環與體力

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一名60歲男性長期罹患第二型糖尿病，血糖控制不佳，日常出現明顯疲倦、手腳冰冷與下肢水腫等症狀。在友人推薦下，他前往臺北市立聯合醫院中興院區中醫科就診。經過三個月的中藥調理及個人化生活管理後，患者白天精神明顯提升，末梢循環改善，手腳冰冷減輕，糖化血色素由9.5%降至7.6%，目前仍持續在中醫門診穩定追蹤治療中。

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師鄭雅楨表示，糖尿病診斷標準包括：空腹血漿葡萄糖≧126mg/dL、口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿葡萄糖≧200mg/dL、糖化血色素≧6.5%，或出現多尿、多飲、多食、體重下降等高血糖症狀且隨機血糖≧200mg/dL。

在中醫角度，糖尿病屬於「消渴」範疇，主要因飲食失衡、情緒壓力或過度疲勞等因素造成。鄭雅楨指出，糖尿病病機核心為「陰津虧損、燥熱偏盛」，呈現「陰虛為本、燥熱為標」的病理狀態。陰虛會加重身體燥熱與發炎，燥熱反過來又消耗體液養分。因此，中醫治療不僅著重清熱生津、益氣養陰，也會依患者體質進行個別化調理，透過改善陰陽氣血、臟腑功能，達到穩定血糖與提升整體健康的效果。

除了中藥調理，糖尿病患者日常生活管理同樣重要。鄭雅楨建議：

維持理想體重與腰圍（男性<90公分，女性<80公分；BMI 18.5–24）。

定時定量飲食，多選擇原型食物，避免血糖劇烈波動。

減少精緻糖、含糖飲料與甜食攝取。

避免油炸、燒烤及辛辣刺激性食物。

每週至少150分鐘中等強度運動，如快走或騎車。

耳穴保健：選用渴點、飢點、內分泌、皮質下等穴位，以磁珠貼壓，早晚各按壓15下，有助調整食慾與代謝。

鄭雅楨強調，透過中醫調理搭配健康生活方式，不僅能改善血糖，也能提升精神與末梢循環，對糖尿病患者的日常生活與整體健康具有顯著幫助。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

