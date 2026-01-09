長期贊助選手征戰 長榮航蟬聯運動推手獎金質獎

（中央社記者黃巧雯台北9日電）長榮航空長期贊助台灣體育好手出國征戰，運動部今天舉辦運動推手獎表揚典禮，長榮航空連3年蟬聯運動推手獎贊助類金質獎，且連兩年奪贊助類長期贊助獎，為台灣唯一獲此殊榮航空公司。

運動部今天舉辦第17屆運動推手獎表揚典禮，共77個單位、129個獎項，其中贊助類108項、推展類21項。

長榮航空發布新聞稿表示，公司連續3年獲得運動推手獎贊助類金質獎，同時連續2年拿下贊助類長期贊助獎，為台灣唯一獲得此殊榮的航空公司。

廣告 廣告

長榮航空發言人陳耀銘指出，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證，希望透過長榮航空支持讓台灣選手及體育活動與國際接軌，除讓更多台灣優秀選手可以稱霸國際舞台，也讓台灣能有更多舉辦大型國際賽事的本錢。

長榮航空長期贊助羽球、桌球、游泳等各領域的台灣體育好手，包括戴資穎、王子維、王冠閎、林昀儒等人，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲60多個城市比賽，減輕其經濟負擔。

今天包括東京奧運男子高球銅牌潘政琮、「舉重精靈」方莞靈以及首次征戰巴黎奧運就闖進桌球男單16強的「柚子同學」高承睿都到場感謝長榮航空支持。（編輯：張銘坤）1150109