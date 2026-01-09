長期贊助選手與賽事 長榮航空蟬聯運動推手獎

長榮航空再度蟬聯運動部「運動推手獎」，同時榮獲贊助類《金質獎》和《長期贊助獎》雙料肯定，是唯一獲獎的國籍航空公司。贊助選手潘政琮(左二)、方莞靈(左一)、高承睿(右一)親自出席與長榮航空陳耀銘發言人(右二)、運動部長李洋(中)共同見證榮耀。（長榮航空提供／蔡明亘台北傳真）

長榮航空發言人陳耀銘(右二)與贊助選手「奧運銅牌」潘政琮(左二)、「舉重精靈」方莞靈(右一)及「柚子同學」高承睿(左一)共同開心慶賀長榮航空再度榮獲「運動推手獎」。（長榮航空提供／蔡明亘台北傳真）

長榮航空長期贊助體育選手出國征戰，連續3年蟬聯「運動推手獎」贊助類《金質獎》，同時也連續2年拿下贊助類《長期贊助獎》，為台灣唯一獲得此殊榮的航空公司。

適逢運動部升格，原教育部主辦的體育推手獎正式更名為「運動推手獎」，今在台北表演藝術中心舉行第17屆「運動推手獎」表揚典禮，由運動部長李洋親自頒獎，長榮航空發言人陳耀銘代表領獎，同時長榮航空贊助的3位奧運選手潘政琮、方莞靈、高承睿也親自到場，共同上台見證這份榮耀。

陳耀銘表示，長榮航空非常榮幸同時蟬連運動部『運動推手獎』－贊助類《金質獎》及贊助類《長期贊助獎》，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證，希望透過長榮的支持讓台灣選手及體育活動與國際接軌，除讓更多台灣優秀選手可以稱霸國際舞台，也讓台灣能有更多舉辦大型國際賽事的底氣。

奧運銅牌高球選手潘政琮說，長榮航空是台灣世界級運動員的推手，對他來說，更是旅美20幾年空中的家，讓他與太太在不確定的運動生涯當中得到支持感覺到安穩，衷心感謝長榮航空的長期支持。

曾2度代表參加奧運的「舉重精靈」方莞靈也提到，謝謝長榮航空一路相伴，讓她無後顧之憂地飛向世界，擁有更多的力量舉起屬於自己的夢想。

在巴黎奧運桌球戰場一鳴驚人的「柚子同學」高承睿也說，感謝長榮航空的支持與陪伴，讓他在飛機上能好好休息，在高速對決的賽場上能全力以赴，專注每一次的關鍵回擊。

除了到場選手外，長榮航空長期贊助各項領域的台灣體育好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等優秀選手，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲六十多個城市比賽，減輕其經濟負擔，提供最安全寬敞的空間及貼心服務，陪伴選手出國征戰並勇奪佳績。

長榮航空除了贊助體育好手及支持國內賽事外，每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空馬拉松」，聚集超過24,000名海、內外跑者，並自2022年起舉行「馬拉松幼苗計畫」、「校園深耕巡迴」等活動，推動以來已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖及花蓮等地，累計參與學童人數破千人，將體育專業知識帶給學童，推廣「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，為馬拉松運動人才的培育貢獻心力。

長榮航空長期贊助體育選手與賽事，不遺餘力地推動社會良好的運動風氣，長榮航空將持續致力於推動運動發展，為台灣好手在國際體壇上發光發熱盡一分心力，並希望能吸引更多企業加入這一行列，共同為台灣體育的未來而努力。

