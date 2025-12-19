長期蹲下關節痛 裝潢師傅罹患髖關節夾擊症候群

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）從事裝潢工作的葉男走路沒事，蹲下感覺關節疼痛，就醫後被診斷為髖關節夾擊症候群。醫師指出，患者大腿長期向上擠壓骨盆髖臼結構，導致關節承受壓力，關節唇受損最終撕裂。

員榮醫院骨科醫師花世源今天接受媒體聯訪時表示，從事裝潢工作的葉姓男子今年60多歲，數年來每當要蹲下工作時就因髖關節卡住劇烈疼痛無法下蹲，但走路時卻不會痛，曾到其他醫院就診，但未能改善，今年他到員榮醫院就診。

花世源說，葉男因長期蹲著工作，經診斷罹患髖關節夾擊症候群。他解釋，葉男因長期蹲著工作，使大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常壓力，時間一久，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。

廣告 廣告

花世源表示，髖關節夾擊症候群的高風險族群，包括水電工、裝潢師傅等需長時間蹲著工作的勞工；此外，跆拳道、跨欄等需大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，髖部外側或腹股溝疼痛，蹲下時感覺關節卡住。

花世源說，髖關節夾擊症候群初期可採保守療法，如物理治療、注射玻尿酸等，如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇，注射潤滑劑改善關節活動度。

花世源提醒，民眾若要預防髖關節夾擊症候群，應注意不要長時間深蹲，蹲下時彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直，運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群。（編輯：黃世雅）1141219