長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專

南韓DJ SODA擁有甜美臉蛋和反差的火辣身材，IG、臉書粉專累積破千萬人追蹤，在台灣也擁有高人氣，不過日前她突然在社群上發文，指出自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」

DJ SODA突然在社群上發文，指出自己看到社群上出現許多外貌攻擊的留言，且仔細看，幾乎都是來自台灣、使用中文留言的人。DJ SODA坦言，雖然不是所有台灣人都這樣，但是外貌攻擊的留言幾乎只出現在台灣的留言中，讓她忍不住懷疑，「是不是有些台灣人不喜歡我？」

DJ SODA特別點出，一些台灣新聞下的留言討論留言也只圍繞在外表，甚至還有人用「塑膠」來嘲笑，她表示，自己從來沒有評論過別人的外表，卻一直收到這樣的評價，讓她相當難過。

其中，她也特別點名一個臉書粉專，該臉書粉專公開點名DJ SODA，表示她的臉和以前看起來不太一樣，同時舉南韓歌手朴春的例子，表示有些人把自己社群的照片P得很怪，但自己覺得很漂亮、覺得有很多異性喜歡她。

看到粉專這樣的發言，DJ SODA無奈表示，照片本來就會因為燈光和角度不同看起來不同，自己從以前到現在，臉都沒有做過任何改變，她點名評論她外表的人:「改變的人不是你們嗎？當初說我漂亮、喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」

DJ SODA坦言，自己只是希望被當成一個人尊重，同時也說，看到大部分的惡意來自台灣相當難過，自己相當喜歡台灣，甚至有些活動都是沒收錢就去參加，為的就是和粉絲互動，但是這幾年來鼓勵、支持的留言幾乎都看不到，反而都是批評她外表的留言，且「大部分來自台灣」。

看到她的貼文，不少網友也留言鼓勵她，「加油，別在意酸民的言語，妳很棒認真做自己」、「很認真的女生，加油」、「支持妳，加油」、「加油！別看負能量的留言…妳非常漂亮」。

