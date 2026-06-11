長期遭家暴！《你所不知的妻子》蔡思韵「性情大變」雨中毀屍滅跡

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蔡思韵將角色天真與瘋狂並存的特質詮釋得淋漓盡致。（圖／大思娛樂提供）





由蔡思韵與蔡凡熙共同主演，新銳導演陳德櫳執導，改編自香港作家夏芝然小說的短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Know），從全球 1,340 作品中脫穎而出，入選第30屆「韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）」國際「奇幻短片」單元。

首度執導短片便成功入選的導演陳德櫳，興奮之餘表示「很榮幸能在第 30 屆富川國際奇幻影展舉行《你所不知的妻子》的世界首映，這是讓國際觀眾看見香港創意能量的重要一步」。而獲知入選消息，蔡思韵與蔡凡熙都感到非常驚喜，蔡凡熙說「能夠被亞洲重要的影展看見，對整個團隊來說都是很大的鼓勵和肯定」，蔡思韵則說「這是我第一次嘗試的角色，可以被看見真的很榮幸！」。

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蔡思韵與蔡凡熙共同主演改編自香港作家夏芝然小說的短片《你所不知的妻子》。（圖／大思娛樂提供）

蔡思韵與蔡凡熙共同主演改編自香港作家夏芝然小說的短片《你所不知的妻子》。（圖／大思娛樂提供）

《你所不知的妻子》是一部新黑色短片題材（Neo-noir），講述一對夫妻在看似平凡的生活裡，藏著巨大的秘密，看似甜美無害的老婆，原來宛如現代蛇蠍美人。蔡思韵將角色天真與瘋狂並存的特質詮釋得淋漓盡致；蔡凡熙則演繹出丈夫優雅外表下潛藏的冷酷與壓迫感。兩演員在封閉空間中展開一場緊張壓抑、步步進逼的心理攻防戰。

蔡凡熙表示，這是他繼電影《還錢》後第二次與蔡思韵合作，兩人因私下交情深厚，拍攝時也展現絕佳默契。談及最難忘的一場戲，他透露劇組以深紅色水果調製出逼真的「生肉汁」，自己必須不斷喝下並呈現病態失控的狀態，拍攝過程數度差點被嗆到，卻只能硬撐完成，直呼拍完後幾乎耗盡體力。

短片《你所不知的妻子》入選富川奇幻影展。（圖／大思娛樂提供）

短片《你所不知的妻子》入選富川奇幻影展。（圖／大思娛樂提供）

蔡思韵則分享，角色從長期遭受家暴到性格徹底轉變，情緒層次極具挑戰。其中一場處理屍體的戲，她必須穿著內衣搭配透明雨衣演出，雖然是首次挑戰如此大尺度造型，但她笑說：「完全感受不到性感，只覺得非常恐怖，整個人都沉浸在角色的壓力與恐懼之中。」

本屆影展將於 2026 年 7 月 2 日至 12 日舉行，《你所不知的妻子》導演和主創團隊將前往韓國富川影展，期待與韓國、世界各地觀眾交流，分享這份藝術創作的喜悅。

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



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