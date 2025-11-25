長期遭韓籍經紀人騷擾！ 廉世彬遭爆求助身心科

樂天桃猿今年賽季迎來河智媛、禹洙漢、廉世彬作為球隊的應援三本柱，賽季結束後也到了決定是否要續約的時刻，不過今（26日）有週刊就報導，廉世彬在台灣發展的一年來，遭受一名韓國籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了要看身心科的程度。

廉世彬遭爆求助身心科。（圖／翻攝自IG）

《鏡週刊》報導，只要廉世彬出席活動時，該名黃姓經紀人就會出現，但過程中卻會發生一些毫無邊界感的肢體碰觸，在公開場合沒那麼誇張，但是到了私底下，他卻是變本加厲，儘管廉世彬曾經反映，但對方仍沒有打算收手改善，這讓她飽受身心折磨，進而導致恐慌症發作，甚至要到醫院求助身心科。

報導中也提到，黃男自2024年起便開始經營韓籍啦啦隊的工作，包括邊荷律、李丹妃、金娜妍、朴善珠等人，陸續簽下她們協助在台發展，不過也傳出騷擾的問題，在業界傳出負面的評價。

