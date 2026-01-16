長期陣發「心房顫動」婦女不定時昏倒 脈衝場消融術解決困擾

〔記者黃明堂／台東報導〕78歲的陳女士長期受陣發性心房顫動困擾，症狀常在毫無預警下出現，伴隨心悸、頭暈與胸口壓迫感，外出時需時刻擔心突然昏倒。台東馬偕醫院主治醫師邱威儒台北馬偕李應湘醫師合力完成PFA 脈衝場消融術治療，成為台東第一例成功個案。術後病患恢復良好，未再出現暈厥或明顯心律不整症狀。

心臟內科醫師邱威儒表示，「心房顫動」為最常見的心房心律不整，容易造成腦中風，中風機率是正常人的3至5倍，死亡率則是正常人的2倍以上，長期心房顫動也會導致心臟衰竭與相關失智症的風險增加。該名病患多年來反覆發作心房顫動，症狀常在毫無預警下出現，伴隨心悸、頭暈與胸口壓迫感，外出時需時刻擔心突然昏倒。即使接受藥物治療，仍無法穩定控制病情，生活品質大受影響。

他說，PFA脈衝場消融術是以電場能量而非溫度作為治療基礎，透過極短時間釋放高壓電脈衝，選擇性破壞異常心肌細胞膜結構，卻能有效保留周圍正常組織。由於不同組織對電場的耐受程度不同，PFA 能精準鎖定心肌細胞，顯著降低食道、血管與神經受傷的風險，大幅提升整體安全性。治療過程更快速且一致性高，使手術時間大幅縮短，減少病人接受麻醉的時間與身體負擔。對於高齡患者而言，這不僅有助於降低手術風險，也能加快術後恢復，讓病人更快回到正常生活。

邱威儒說，傳統心房顫動消融治療方式，例如射頻電燒與冷凍消融，主要透過高溫或低溫破壞異常心肌組織，但溫度在體內的傳導並非完全具選擇性，即使消融範圍已相當精準，仍可能在極少數情況下影響鄰近的食道、神經或血管組織，術後偶有胸痛、吞嚥不適，甚至橫膈神經功能異常等風險。

