長期頭暈不理會釀大禍！婦「心臟積血合併血管爆裂」搶救

46歲陳小姐騎機車返家途中突感頭暈失控摔倒，送抵土城長庚醫院時已休克。檢查發現心臟外層大量心包積血並合併升主動脈剝離，醫療團隊在72小時內接力完成三次手術成功搶救。

鄭元熙醫師指出，經電腦斷層顯示，大量血液積聚於心包膜內（黃圈處），對心臟造成壓迫，若未及時處置恐危及生命。（圖／土城長庚醫院）

土城長庚醫院胸腔及心臟血管外科主治醫師鄭元熙說明，心包積血是血液在極短時間內大量堆積於心臟外層空間，造成心臟受壓無法正常擴張與跳動，血壓會急遽下降，甚至數分鐘內引發心跳停止。升主動脈為全身最粗大血管，一旦剝離或破裂，出血速度宛如水管爆裂，不乏患者在送醫前即發生致命後果。

陳小姐回憶自己長期有反覆頭暈困擾，過去也曾因突發頭暈騎腳踏車摔倒，但因症狀短暫未就醫檢查。此次休克後影像檢查確認為大量心包積血，醫療團隊第一時間成立跨科搶救小組，由心臟外科緊急執行劍突下心包開窗術迅速解除心臟壓迫，隨後由血管外科進行升主動脈置換術，以人工血管重建破裂的主動脈。

心臟外科緊急執行劍突下心包開窗術迅速解除心臟壓迫，隨後由血管外科進行升主動脈置換術。（示意圖／Pexels）

手術歷時甚長，醫療團隊全程與時間競速，術後陸續完成止血、調整及胸骨固定等關鍵處置。加護病房醫療團隊嚴密監測病況，復健團隊循序協助心肺功能訓練，患者恢復良好順利出院。

鄭元熙提醒，心包積血與主動脈剝離往往來得又急又快，初期可能沒有明顯預兆卻能短時間內危及生命。若有高血壓、動脈硬化或心血管疾病家族史應定期追蹤檢查並戒菸控制風險，一旦出現突發性劇烈胸痛、背痛、腹痛或頭暈、暈厥等症狀務必立即就醫。

