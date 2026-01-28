長期頸痛與富貴包 醫：烏龜頸及頸椎失衡影響大

好醫師新聞網記者游尚智／台北報導

肩頸僵硬、痠痛是許多民眾的通病，從大城小鎮裡隨處可見的理療、按摩推拿、SPA店就可見一斑；一名 49 歲女性因多年來出現頸部後仰受限並伴隨疼痛就醫。醫師發現患者後頸出現多處結構性異常，顯示長期姿勢不良已對頸椎排列與周邊軟組織造成影響。





翰醫堂復興中醫診所郭俊佑醫師指出，從外觀與觸診觀察可見，患者在第五頸椎附近的後頸皮膚出現明顯且深層的摺痕，顯示局部筋膜長期處於緊縮狀態；在 第七頸椎位置，可觸及一塊 質地類似脂肪的腫塊，呈現俗稱的「富貴包」外觀；此外，在 後頸髮際線附近、第一與第二頸椎周圍，亦可發現軟組織增生與腫大的情形，顯示上位頸椎可能長期承受代償性負荷。

廣告 廣告



郭俊佑中醫師表示，此類臨床表現常見於長期低頭使用手機、電腦，或工作與生活姿勢不良者，並非單純老化或體重增加所致，而是與 頸椎排列異常、深層肌群失衡及筋膜沾黏 有關的結構性問題。



在治療策略上，郭俊佑中醫師針對患者後頸緊繃與增生的筋膜組織進行 小針刀處理，並搭配頸椎調整，以改善頸椎排列與活動度。治療後觀察到，原本明顯的後頸摺痕已有減輕，頸椎前傾角度趨於正常，第七頸椎附近的富貴包腫塊亦明顯縮小，同時患者 頸部後仰活動度恢復，原有疼痛獲得改善。



郭俊佑中醫師進一步說明，「烏龜頸」是指頭部長期向前移位，位置超過肩膀中心的姿勢異常。從側面觀察時，耳朵孔洞無法與肩膀中心呈一直線，而是明顯前移。當頭部長期前傾時，原本應呈現自然 C 字弧度 的頸椎逐漸變直，深層穩定肌群無法正常發揮功能，導致肩頸與上背肌肉長期處於代償性緊繃狀態，進而引發頸部僵硬、疼痛、頭痛，甚至手臂不適等症狀。



若上述狀況長期未獲改善，頸椎下段，特別是 第七頸椎附近，容易因反覆拉扯與壓力集中，出現筋膜增厚、軟組織堆積，形成俗稱的「富貴包」。郭俊佑中醫師指出，富貴包並非單純脂肪囤積，而是頸椎力線失衡與軟組織結構改變的臨床表現，若是長期置之不理甚至可能進一步出現椎間盤突出等問題發生。



對於預防與日常保養，郭俊佑中醫師強調，治療僅是矯正結構失衡的其中一環，長期維持正確姿勢與規律放鬆才是避免復發的關鍵。日常生活中應避免長時間低頭，使用電腦或手機時，盡量讓螢幕高度接近視線水平，並定時起身活動，使頸部與肩背肌群獲得休息。



郭俊佑中醫師也提醒，平時進行溫和且規律的拉筋與放鬆運動，有助於降低頸部與肩背肌肉的慢性張力，維持頸椎活動度與穩定度。相關動作應以不引起疼痛為原則，避免過度用力或不當自行矯正，以免造成反效果。



郭俊佑中醫師最後提醒，若出現長期頸部僵硬、活動受限、後頸腫塊，或反覆肩頸痠痛等情形，應及早接受專業評估與指導，從姿勢調整與日常保養著手，才能有效降低頸椎問題對生活品質的長期影響。