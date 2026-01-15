長期頻繁吃重金屬海苔會傷腦腎骨骼！醫勸零食多樣化別長期吃同款

近期傳出有民眾自行送驗市售的嬰幼兒海苔，竟發現重金屬含量超過嬰幼兒食品限量標準，食品藥物管理署還在調查中。台北市立聯合醫院小兒科醫師建議家長，給孩子吃的食物種類應該盡量多元，不要長期吃同一款零食。

幼兒器官尚未發育完全 對重金屬更敏感

台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰指出，專供小朋友吃的海苔中含有重金屬，家長需要擔心的不是急性中毒，而是長期、低劑量、反覆攝取，造成的重金屬慢性累積，可能影響嬰幼兒的神經系統、腎臟功能和骨骼生長。

鄭彥辰解釋，嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等營養素的需求大，因此腸道吸收效率較高，重金屬會循相同的吸收途徑被小朋友的身體吸收，加上幼兒的血腦屏障、排泄和代謝能力都尚未發育成熟，鉛等神經毒性物質累積在體內可能會影響大腦的發展，腎臟清除重金屬的速度較慢，都容易造成重金屬累積在體內，造成嬰幼兒的身體對重金屬更為敏感。

零食選擇少量多樣化 「雞蛋不放同一籃」

在此情況下，鄭彥辰建議家長，先盤點家中給小孩吃的各種食品，如果有新聞揭露可能含有過量重金屬殘留的產品，先立刻停止食用，至於其他沒有被點名但同樣是嬰幼兒專用的海苔，最好也先暫時降低讓小朋友吃的頻率，等待主管機關調查結果出爐。

另一方面，鄭彥辰提醒家長，海苔不應該成為嬰幼兒每天固定要吃的零食，小朋友的零食應該以少量、低頻率、替代多樣等方式多元替換不同種類的食物，更不要每天固定吃同一款零食，以免「雞蛋放在同一個籃子裡」，無法做到分散風險，食物越多樣化，越能減少單一汙染來源的可能。

重金屬和鈣鐵鋅吸收途徑相同 會競爭吸收

鄭彥辰還說，重金屬在體內會和鈣、鐵、鋅等營養素競爭吸收，所以平時必須注意小孩的營養均衡，攝取足夠的微量元素，才能減少身體對重金屬的吸收帶來的傷害。

如果小朋友挑食，例如不愛吃青菜，鄭彥辰建議家長可以採取以下做法，幫孩子建立好的飲食習慣，就可以避免挑食：

改變烹調方式，測試小孩的接受度。

固定在同一個場域和時間吃正餐。

吃正餐時關掉電視、離開玩具，專心吃飯。

正餐要吃到該有的量，避免吃了零食就吃不下正餐。

萬一小孩有症狀 儘早就醫檢查

不過，對於某些市售海苔可能含有過量重金屬的狀況，鄭彥辰建議家長評估，假如小孩連續好幾星期、幾乎天天吃同一款重金屬過量的海苔，或是家裡有其他來路不明的食品或補充品，或是屋內有粉塵等其他暴露來源，還有小孩出現不明原因的食慾變差、肚子痛、便祕、倦怠、學習或發展狀況出現疑慮，建議家長可以帶孩子就醫，請醫師評估是否需要檢驗和追蹤。

